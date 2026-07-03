Tribunales
Sarah y Judith Andic declaran que Jonathan quería dejar de ser ejecutivo de Mango y el padre estaba de acuerdo
Ambas afirman que su hermano no tenía obsesión por el dinero
J. G. Albalat / Germán González
Judith y Sarah Andic han declarado ante la jueza de Martorell, Raquel Nieto, que su hermano Jonathan quería dejar de ser ejecutivo de Mango y emprender negocios por su cuenta y que Isak Andic lo sabía y estaba de acuerdo. Además, han negado que hubiera conflicto con su hermano Jonathan por el reparto de la herencia de su padre, Isak Andic, el fundador de Mango. Hasta tal punto han rechazado que hubiera discrepancias, que han precisado que cada año el magnate de la moda hacía un testamento en el que se detallaba si había producido donaciones a los hijos, según las fuentes judiciales. Estaban de acuerdo, según estas dos testigos, incluso en la creación de una fundación que gestionaría el patrimonio del empresario cuando él faltara. Isak Andic falleció el 14 de diciembre de 2024 al precipitarse por un barranco cuando paseaba por un sendero con su hijo por Montserrat.
Las dos hermanas, que han declarado durante dos horas y medio, han subrayado que su padre, Isak, tenía el "organigrama en la cabeza" de como debería ser esa fundación y como iba a salir Jonathan de la compañía, tal y como estaba previsto. Ante los Mossos d'Escuadra explicaron que su hermano, que está imputado por un presunto delito de homicidio, no tenía obsesión por el dinero, tal y como sostiene la fiscal Teresa Yoldi y la jueza.
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Fuente: El Periódico
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