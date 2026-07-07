Un hombre intenta matar a su pareja y a su bebé de 5 meses en Gran Canaria

Los gritos de auxilio de una mujer, procedentes del interior de una vivienda del municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), alertaron a sus vecinos. Tras una discusión, ella pedía ayuda de forma insistente: estaba herida y su marido trataba de matar a su hijo de solo cinco meses. Los testigos lograron acceder al domicilio y la localizaron a ella con lesiones en el rostro y a él intentando asfixiar a su bebé.

La Guardia Civil, que se personó de inmediato en el inmueble, lo detuvo acusado de dos presuntos delitos de tentativa de homicidio. Ocurrió el martes de la semana pasada y él ya duerme en prisión.

Fue en torno a las 10.30 horas cuando residentes en la localidad de Vecindario escucharon una fuerte discusión entre un matrimonio en un domicilio. Ante los gritos de socorro de la mujer, algunos de ellos se personaron en el piso y lograron acceder.

Una vez dentro, localizaron a la víctima con múltiples golpes y heridas sangrantes en el cuello y la cara. En otra de las estancias, encontraron al marido, que estaba intentando asfixiar al bebé, fruto del matrimonio. Los testigos se abalanzaron contra él y lograron retenerlo.

Tras socorrer a las víctimas y tener controlado al agresor, dieron la voz de alarma a los servicios de emergencia. A la vivienda acudieron de inmediato agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Vecindario, que se hicieron cargo de la investigación.

Los agentes detuvieron en el instante al individuo, de origen marroquí, acusado de dos presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y asistieron a la mujer y al menor. El bebé presentaba síntomas compatibles con el intento de asfixia, golpes y zarandeo. En la vivienda también intervinieron el cuchillo que él supuestamente utilizó para lesionar a la mujer.

Las dos víctimas fueron trasladadas a un centro sanitario, aunque no fue necesaria su hospitalización. Sus vidas no corren peligro. La rápida actuación de los vecinos, que consiguieron separar al hombre de su hijo, y la llegada de la Guardia Civil fueron fundamentales para evitar que acabase con la vida del niño, en un nuevo caso de violencia vicaria.

Tras el arresto, el presunto autor fue puesto a disposición de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, que ordenó su inmediato ingreso en prisión provisional a la espera de juicio.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas