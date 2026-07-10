Sustracción de menores
La Policía Nacional localiza a la bebé sustraída en Gandia y detiene a los padres y a quien la llevaba
La paseaba una hermana por un parque de la playa de Gandia
El padre, la madre y una de las hermanas han sido detenidas por la Policía Nacional
Final feliz para la bebé sustraída este jueves del Hospital Universitario Francesc de Borja de Gandia. A últimas horas de la noche agentes de la Policía Nacional localizaban a la niña cuando era paseada por su hermana por un parque de la playa de Gandia.
Los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Gandia acudieron al domicilio de los padres situado en el distrito martítimo del Grau de Gandia y tras realizar indagaciones durante toda la jornada del jueves, algunas de ellas contrareloj, pudieron saber que la menor sustraída del hospital no estaba en la vivienda pero sí en vida, y esa era la prioridad.
En la casa, de paupérrimas condiciones, residen dos hermanas de la niña -una menor y otra de 19 años- por lo que pudieron averiguar que la mayor se había llevado a pasear a la bebé por un parque de la playa de Gandia. Los agentes de inmediato comenzaron a ir parque por parque hasta que pudieron dar con ella. La hija del matrimonio, que paseaba a su hermana, no opuso resistencia al ver a los agentes y ambas fueron trasladadas al Hospital y a Comisaría.
Le había comprado leche
El padre, de hecho, según ha podido saber este periódico le había comprado leche a la bebé para, posteriormente, entregarsela a las hijas y así evitar que fuera derivada a los Servicios Sociales y tutelada por la Generalitat Valenciana, a raíz de la situación familiar y los informes médicos.
La Policía Nacional procedía a detener al padre, la madre y a la hermana de la bebé, de 19 años de edad, por los hechos y se espera que en las próximas horas pasen a disposición judicial. El padre, se mostraba totalmente colaborativo mientras que la madre y la hermana se está a la espera de ver qué pretendían hacer con la bebé.
Fuente: Levante - EMV
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