Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España a semifinalesDoble crimen machista en Alicante11 detenidos en El CampelloIncendio AlmeríaVirus del Nilo en AlicanteEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Violencia Sexual

Detenido por una presunta violación a una mujer en Pamplona

El Ayuntamiento ha condenado de forma unánime los hechos y ha reiterado su apoyo a la víctima, mientras la Policía investiga otras denuncias registradas durante las fiestas

Vehículo de la Policía Nacional (FOTO DE ARCHIVO).

Vehículo de la Policía Nacional (FOTO DE ARCHIVO). / CNP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Una persona ha sido detenida como presunta autora de una agresión sexual a una mujer esta pasada noche en Pamplona, cuyo Ayuntamiento ha condenado los hechos de forma unánime a través de la Junta de Portavoces.

Según ha informado el consistorio, la agresión ha tenido lugar de madrugada, en torno a las 4:45 horas, en la Vuelta del Castillo. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha manifestado en una declaración institucional su total rechazo y condena a esta agresión y su “absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, además de máximo respeto para preservar sus derechos e intimidad”.

En el texto aprobado, el Ayuntamiento de Pamplona se reafirma una vez más en su “rechazo y condena a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca” en la ciudad y se compromete a “trabajar para erradicar las agresiones sexuales, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos”.

El Ayuntamiento se adhiere “a la convocatoria que realice el movimiento feminista de Pamplona” e invita a la ciudadanía “a participar en dichos actos de protesta”.

Noticias relacionadas

La Junta Local de Protección Civil ha conocido en su reunión de esta mañana la denuncia de tres agresiones por tocamientos en la última jornada de fiestas. Una persona ha sido detenida como presunta autora de una de esas agresiones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio radical en las vacaciones de Semana Santa en los colegios de Alicante: del Lunes Santo al Miércoles de Pascua
  2. La Lotería Nacional deja una lluvia de premios en Alicante: cuatro municipios de la provincia reciben el primer y segundo premio
  3. Los racós, los cuartelillos y las barracas tendrán que cerrar en las Fiestas de Agosto de Elche entre las 17 y las 20 horas
  4. Investigan el homicidio de un hombre hallado en el patio de un chalé de una urbanización de lujo en Torrevieja
  5. El asesino machista de Alicante confiesa que golpeó a sus víctimas con una pala antes de acuchillarlas
  6. El rincón más mágico de Alicante para caminar sin prisa y bañarte en una poza de aguas cristalinas
  7. Esta ruta de senderismo está en Alicante y tiene de todo: río, bosque, molinos y hasta un tobogán de piedra natural
  8. El hombre del semáforo al que más de medio Alicante reconoce por su sonrisa

Detenido por una presunta violación a una mujer en Pamplona

Detenido por una presunta violación a una mujer en Pamplona

Cuando San Vicente era (hace más de un siglo) el lugar de veraneo de la burguesía alicantina

Cuando San Vicente era (hace más de un siglo) el lugar de veraneo de la burguesía alicantina

El Departamento de Justicia de EEUU cita a declarar a los periodistas del New York Times que cuestionaron la seguridad del nuevo Air Force One

El Departamento de Justicia de EEUU cita a declarar a los periodistas del New York Times que cuestionaron la seguridad del nuevo Air Force One

Una de las playas más largas de España está en Alicante: casi 7 kilómetros de arena para disfrutar este verano

Una de las playas más largas de España está en Alicante: casi 7 kilómetros de arena para disfrutar este verano

Laura Lobo, abogada: "Los niños no sufren por el divorcio, sufren por el enfrentamiento de sus padres"

Laura Lobo, abogada: "Los niños no sufren por el divorcio, sufren por el enfrentamiento de sus padres"

La Guardia Civil avisa del peligro de llevar mal el equipaje en el coche: "En un frenazo se convierte en un misil"

La Guardia Civil avisa del peligro de llevar mal el equipaje en el coche: "En un frenazo se convierte en un misil"

El Tribunal Supremo lo confirma: el complemento de maternidad en la jubilación activa se calculará sobre el 100% de la pensión

El Tribunal Supremo lo confirma: el complemento de maternidad en la jubilación activa se calculará sobre el 100% de la pensión

La etapa 8 del Tour de Francia, en directo | Périgueux - Bergerac

La etapa 8 del Tour de Francia, en directo | Périgueux - Bergerac
Tracking Pixel Contents