Detenido por intentar violar a una mujer a la salida de una discoteca en Valencia

Agentes de la la Unidad de Seguridad Apoyo y Prevención (USAP) de la Policía Local de València frenaron anoche in extremis un intento de violación a la salida de la discoteca Akuarela, en un callejón del barrio del Cabanyal, junto al GRS de la Guardia Civil. Las cámaras del cuartel grabaron los hechos y el agresor ha pasado esta mañana a disposición judicial.

En torno a las 2.20 horas de la madrugada, a la altura de la discoteca Akuarela, un grupo de jóvenes que estaban fuera de la discoteca avisaron a la patrulla de la Policía Local, en su ronda nocturna por la zona de Eugenia Viñes. Los jóvenes señalaron en dirección a lo que parecía una pareja forcejeando, con el hombre en actitud agresiva, y los agentes enseguida comprobaron que se trataba de una situación grave. Desde la distancia vieron al varón, de 23 años, besar a la fuerza a la mujer, de unos 50 años, manosearla y empujarla contra la pared.

En ese momento los dos agentes de la Policía Local se bajaron del coche y fueron corriendo hacia la zona de arbustos del callejón, donde estaba ocurriendo todo, y en el transcurso de la carrera el hombre tiró a la víctima al suelo, le arrancó la ropa interior salvajemente mientras ella gritaba “¡no, no, no!”, se despojó de su propia ropa y se dispuso a consumar la violación, momento en que fue placado por uno de los agentes.

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La víctima, en shock, huyó desconsolada del callejón. El agresor volvió a vestirse y aseguró que la mujer era su amiga, pero ella le explicó más tarde que no le conocía de nada. Cuando salió de la discoteca en busca de un taxi el varón la siguió por detrás, la interceptó e intentó violarla en pocos minutos, a la vista de toda la gente que esperaba para poder entrar en Akuarela y de todo aquel que transitara por el callejón.

La mujer fue atendida por el Grupo Gama especializado en violencia de género y presentó denuncia de inmediato. Por su parte, el agresor, que intentó zafarse de los agentes mediante empujones, fue detenido por agresión sexual, atentado, desobediencia y resistencia a la autoridad, puesto que ambos agentes presentan lesiones en cabeza, cuello, brazos y piernas al intentar reducir al individuo.

Cabe recordar que hace apenas unas semanas, agentes de la Policía Nacional detuvieron a un menor de edad como presunto autor de una agresión sexual con acceso carnal cometida en la playa de la Malva-rosa de València, durante la celebración de la Noche de San Juan. Los hechos se produjeron cuando la playa estaba aún abarrotada de gente. En un momento determinado, aprovechó que se encontraba al lado de su víctima para introducir a traición la mano por debajo de la falda y cometer la violación.

Las violaciones se incrementan un 23 %

Las violaciones se han incrementado un 23 % en la Comunitat Valenciana en el primer trimestre de 2026. No solo han aumentado los delitos contra la libertad sexual (73 más), sino que las agresiones sexuales con penetración se han disparado en un 22,8 por ciento en los primeros tres meses de este año con respecto a los del año anterior. El triste aumento de las violaciones deja 23 víctimas destrozadas más en lo que llevamos de 2026.

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Eso sin contar abril y mayo, lo que denota que los delincuentes sexuales dispuestos a atentar contra las mujeres han aumentado tanto en número como en resultados. La cara amarga del delito que se extrae de los datos publicados por el Ministerio del Interior y en donde la Comunitat Valenciana no sale bien parada, pues en general aumenta la criminalidad convencional un 5,8 por ciento; aumentan las infracciones penales un 4,7 por ciento y suben también los ciberdelitos en un 0,4 por ciento.

Fuente: Levante - EMV