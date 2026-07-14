Mueren ahogados dos hermanos gemelos de 11 años en el río Ter en Barcelona

Los Mossos investigan la muerte de dos hermanos gemelos de 11 años que se habrían ahogado en el río Ter, en Manlleu (Osona). Los padres denunciaron su desaparición este martes por la noche, al ver que los menores no regresaban a casa, y la policía catalana ha localizado los dos cuerpos este mediodía en el cauce del río.

Según ha adelantado 'El Caso', la búsqueda se ha desarrollado durante toda la mañana con equipos de la unidad subacuática y también con drones. El primer cuerpo ha sido hallado a la una del mediodía y el segundo, alrededor de las dos. La policía trabaja con la hipótesis de que se habría tratado de un accidente, aunque la investigación continúa abierta. Los cuerpos de los dos menores han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal, donde se les practicarán las autopsias. Según las primeras infornaciones, los dos menores, de origen ghanés, decidieron darse un baño en el río antes de volver a casa. Ninguno de los dos sabía nadar lo suficiente y, ya de noche, se ahogaron.

Investigación abierta

Fuentes policiales apuntan a que los Mossos recibieron alrededor de la una de la madrugada el aviso de la Policía Local de Manlleu sobre la desaparición de los dos menores de 11 años. La familia se puso en contacto con la policía después de que los hermanos no regresaran a casa a la hora habitual. Según las mismas fuentes, los hermanos solían jugar en un campo de fútbol cercano a su domicilio que cierra a las nueve de la noche.

Tras recibir el aviso, la Policía Local de Manlleu y los Mossos pusieron en marcha un dispositivo conjunto de búsqueda, centrado en los alrededores del campo de fútbol y del río Ter. En las labores participaron la unidad de drones de los Mossos y también equipos de la unidad subacuática.

Identificación

Alrededor de las once y media de este martes se ha localizado ropa que coincidía con la descripción de los desaparecidos y, a la una del mediodía, se ha encontrado el primer cuerpo. El segundo ha sido hallado una hora después, en torno a las dos de la tarde.

Los dos cuerpos localizados en el cauce del río Ter coinciden con la descripción de los dos menores desaparecidos, aunque los Mossos aclaran que su identificación no se dará por confirmada hasta que se comprueben las huellas dactilares. En cuanto a las causas de la muerte, fuentes policiales señalan que todo apunta a un fallecimiento accidental.

Dos días de duelo en Manlleu

El Ayuntamiento de Manlleu ha expresado su "profundo pesar" por la muerte de dos hermanos gemelos de 11 años ahogados en el río Ter. El consistorio ha decretado dos días de luto oficial y ha convocado un minuto de silencio para este miércoles a las ocho de la tarde frente al Ayuntamiento.

En un comunicado, el consistorio ha explicado que se ha puesto a disposición de la familia "para todo lo que puedan necesitar" y ha trasladado su apoyo y sus condolencias a la familia, a las amistades y a toda la comunidad afectada.

Asimismo, ha pedido a la ciudadanía "respeto, discreción y sensibilidad", así como "evitar la difusión de informaciones no contrastadas y preservar la intimidad de la familia en estos momentos tan delicados".

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Según datos de Protecció Civil, desde que empezó la campaña de baño, el pasado 15 de junio, ya han muerto 21 personas ahogadas en Cataluña, de las cuales 11 se han registrado en las playas, seis en piscinas y tres, contando a los dos menores de Manlleu, en aguas interiores.

Fuente: El Periódico