Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alicante victoria EspañaOla de calor en AlicanteLes Naus AlicanteCalor Hospital de AlicanteDesplome edificio ValenciaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Roncal

Una madre y su dos hijos menores mueren ahogados en una presa de Navarra

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el siniestro

Una madre y su dos hijos menores mueren ahogados en la presa navarra de Roncal.

Una madre y su dos hijos menores mueren ahogados en la presa navarra de Roncal. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Pamplona

Una mujer y sus dos hijos menores de edad han fallecido este miércoles ahogados en la presa navarra de Roncal, en el río Esca.

Según han informado fuentes oficiales, el suceso ha ocurrido sobre las 16:39 horas y ha movilizado a efectivos de los Bomberos de Navascués, un helicóptero medicalizado, un equipo médico, una ambulancia de soporte vital básico (SVB), dos ambulancias de soporte vital avanzado (SVA), además de agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida de las tres víctimas, vecinas del Valle de Roncal.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescatan de madrugada a una pareja de 20 años tras quedar atrapada en una zona de difícil acceso de la Sierra de Orihuela
  2. Un joven de Elda deja atrás su vida en Alicante para montar un bar en un pueblo de Cuenca de poco más de veinte habitantes
  3. Un terremoto despierta a Torrevieja: el temblor se deja sentir a primera hora en la laguna salada
  4. Un vuelo de Ryanair que partió de Manchester con destino Alicante se desvía a París por una emergencia
  5. Me siento extranjero en la ciudad en la que me he criado': el mensaje sobre el centro de Alicante que abre debate en redes
  6. Vuelve la alerta roja a Alicante: Sanidad pone hoy en riesgo alto a 23 municipios de la provincia
  7. La Justicia obliga al Ayuntamiento de Alicante a pagar más de 744.000 euros en intereses tras un aluvión de sentencias por el retraso en el pago de facturas
  8. Desalojan a unas 50 familias 'estafadas' de un hotel 'fantasma' de La Mata en Torrevieja : 'No somos okupas, somos víctimas de fraude

De la sardinada a la serenata: así celebra Santa Pola los días grandes en honor a la patrona de los marineros

De la sardinada a la serenata: así celebra Santa Pola los días grandes en honor a la patrona de los marineros

Vox acusa al PP de robarle la idea de las pulseras infantiles en las playas de Alicante

Vox acusa al PP de robarle la idea de las pulseras infantiles en las playas de Alicante

Estos diminutos barcos robot construyen plataformas flotantes sin intervención humana

Estos diminutos barcos robot construyen plataformas flotantes sin intervención humana

Las comisarías de la provincia de Alicante se refuerzan con 152 agentes en prácticas

Las comisarías de la provincia de Alicante se refuerzan con 152 agentes en prácticas

Álvaro Rodríguez: el traspaso récord del Elche... pero el segundo mayor ingreso

Álvaro Rodríguez: el traspaso récord del Elche... pero el segundo mayor ingreso

BvR Flamenco Big Band llena el ADDA de ritmo con su espectáculo «Flamenco-Jazz XL»

Benidorm abre el plazo de ayudas para el transporte universitario

Benidorm abre el plazo de ayudas para el transporte universitario

Qué significa "dormirse en los laureles" y de dónde viene esta expresión

Qué significa "dormirse en los laureles" y de dónde viene esta expresión
Tracking Pixel Contents