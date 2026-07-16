"Si mi pareja me hubiera contado que el casero la estaba violando mientras yo trabajaba, este juicio sería por otra cosa"

Diez años de prisión y casi 52.000 euros de indemnización. Es la pena a la que se enfrenta un hombre acusado de haber violado de manera continuada a una mujer a la que tenía subalquilada una habitación en el piso que tenía arrendado en Nàquera y que este jueves, 16 de julio, ha sido juzgado en la sección cuarta de la Audiencia de València. El acusado, que no ha querido pactar un acuerdo de conformidad, ha negado los hechos y se ha confesado putero, ya que, para negar las agresiones sexuales, ha afirmado que "claro que hubo relaciones sexuales, pero fueron consentidas y pagadas. ¡Pero si la trataba como a una reina!", ha llegado a argumentar con vehemencia.

El presunto agresor sexual incluso ha mantenido, como el resto de los testigos de su defensa -todos ellos "amigos de toda la vida del acusado", han remarcado varias veces-, que la mujer se prostituía y que él le pagaba en mano "70 u 80 euros" a la pareja de la víctima por esos 'servicios'. Eso sí, que "no le permitía" que "llevase otros hombres a mi casa en mi ausencia, en mi casa no quería que se hiciese eso".

"¡Quite los pies del estrado!"

Los hechos, tal como ha declarado la víctima, protegida por una puerta a modo de biombo para no tener "que verle la cara a esa persona", sucedieron entre junio y septiembre de 2021, cuando ella y su pareja entraron a vivir en el piso alquilado por el ahora enjuiciado para que dejaran de hacerlo en una caravana que les había cedido temporalmente un amigo del acusado. "Hubo una relación consentida, pero todas las demás, no", ha repetido varias veces, con la voz entrecortada por el llanto. "La primera vez, fue consentida, en las siguientes vino a buscarme y yo le dije que no, pero él siguió. Amenazándome...". En ese punto, el acusado la interrumpió airadamente: "¡Cómo puede ser que diga eso! Si vivía como una reina…".

El presidente de la sala, el magistrado Pedro Castellano, tuvo que hacerle callar en seco y advertirle de que, si volvía a perder el respeto o a interrumpir, acabaría por echarlo de su propio juicio. "¡Y quite los pies del estrado!", le tuvo que afear.

La víctima prosiguió relatando que, en esa ocasión "me golpeó en el abdomen y estuve sangrando. Una semana después, al salir de la ducha, me cogió del pelo y yo le dijequeq no, pero él siguió" hasta consumar la agresión sexual. Y en otra ocasión "hasta me echó whisky en mis partes", desgranó con la voz nuevamente entrecortada. "Yo le decía que no, y él seguía", insistió.

"No quería volver a recordar esto"

A preguntas de la fiscal, explicó que a su pareja no le dijo lo que estaba pasando, esas agresiones sexuales -"siete u ocho", estimó- que se producían "cuando mi marido estaba trabajando y no había nadie más en la casa" porque "si se lo hubiese contado, no sé qué hubiera pasado: una vez discutieron y este señor le puso un cuchillo en el cuello". Por esa razón, dijo, guardó silencio hasta que "nos echó a la calle, en septiembre".

El magistrado le preguntó por varias cuestiones, entre ellas, por qué no se había presentado en las convocatorias anteriores del juicio. "Lo he pasado muy mal y no quería volver a recordar esto", dijo ente sollozos, "yo ya no quería saber nada de esa persona", concluyó.

El siguiente en declarar fue su pareja sentimental, quien negó las afirmaciones de la defensa de que su compañera ejerciera la prostitución. "¿Que si trabajó en un club? Sí, pero de eso hace 13 o 14 años. ¿Y qué tiene que ver eso ahora?", le reprochó al abogado del acusado.

"Me lo contó llorando"

La pareja de la mujer coincidió con ella en la exposición de los hechos y dijo que "me contó que cuando yo estaba trabajando, él la había forzado a mantener relaciones sexuales. Me lo contó cuando ya estábamos en casa de mis padres, en Valencia. Yo la veía mal y le pregunte qué le pasaba. Me lo contó llorando. Que una vez fue saliendo de la ducha, otras en el sofá,...".

El testigo acabó confesando que entendía que ella hubiese callado hasta estar lejos del presunto agresor sexual, porque "si me lo hubiese dicho antes, cuando aún estábamos en el piso, lo hubiese matado yo a él, o él a mí. Si me lo hubiera dicho entonces, el juicio de hoy sería por otra cosa...".

"Pero si le he comprado de todo"

El acusado, por su parte, negó todos los hechos e insistió en que "pagué por sexo" y que el dinero se lo daba en mano a la pareja. Y volvió a la carga: "Yo he tenido sexo con ella, pero consentido. Vivía como una reina. Le he comprado de todo", justificó. Sus testigos fueron más lejos, afirmando varis veces que la mujer se prostituía, algo que, obviamente, no habría alterado la existencia de las violaciones. Aún así, ante la insistencia de ambos, el magistrado les preguntó que cómo lo sabían, una de ellas acabó confesando que eran simples "rumores en el pueblo" y otro, que lo sabía "porque tengo constancia yo, se decía que iba con chicos del pueblo a cambio de droga". Es decir, habladurías.

Fue el magistrado quien le preguntó también por una de las contradicciones de su versión. "¿Por qué, si los echó del piso en septiembre, como dice, porque le debían a usted el dinero del alquiler de varios meses, le pagaba usted igualmente esos, como dice usted, servicio? ¿Podía haber compensado la mensualidad con sexo?". "Podía...", admitió, "pero él decía que no podía mezclar una cosa con la otra", respondió el acusado, tras volver con que la deuda ascendía a "cinco meses" de impago. Según el acusado, él pagaba al dueño del piso "400 o 425 euros", y luego cobraba "200 euros" a la víctima y a su pareja, que además "compraban la comida", por el uso de una habitación y zonas comunes.

El informe de las médicos forenses

La fiscal y la acusación particular, ejercida por la letrada Mari Paz Estevan en nombre de la víctima, solicitan para el acusado 10 años de cárcel, 6 más de libertad vigilada y 12 de alejamiento, así como una indemnización de casi 52.000 euros: 4.000 por las lesiones causadas, 2.900, por las secuelas y 45.000, por el daño moral.

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Su abogado, por contra, que incluso criticó con dureza el informe de las médicas forenses del Instituto de Medicina Legal que dieron credibilidad absoluta a la mujer y certificaron que su estado de shock postraumático es compatible con su relato, que acreditaron como coherente y compatible con los hechos, ha pedido la absolución.

Fuente: Levante - EMV