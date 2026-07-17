La tarde en la que el fuego atrapó a los bomberos en Aragón: "El viento nos dejó sin salida: tuvimos que cruzar el frente de llamas"

Bastaron dos minutos para que Asín (Aragón) se convirtiera en una jaula en llamas para varias decenas de efectivos del operativo de extinción de incendios que intentaban proteger el casco urbano del incendio en la tarde del pasado domingo. Un cambio brusco de la dirección del viento atrapó a varias dotaciones de los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la localidad de las Cinco Villas, donde el fuego calcinó al menos tres casas y quemó de forma parcial casi otra decena.

"Fue en un momento. El viento cambió de dirección y lo que era un flanco del incendio pasó a ser cabeza. Nos pasó por arriba del pueblo y en dos minutos estaba en la carretera. El fuego nos cortó todas las rutas de escape y nos vimos en una situación un poco, cómo decirlo, extrema. Lo que era un flanco del incendio pasó a ser cabeza y en cuestión de dos o tres minutos, el fuego, que estaba encima del pueblo, había cortado la carretera", relata Alfonso Roy, jefe de intervención de los bomberos de la DPZ.

La prioridad del operativo era defender los núcleos urbanos de los municipios de Orés y Asín, los primeros afectados por un incendio que se descontroló en la tarde del domingo. "Intentamos siempre trabajar con parámetros de seguridad, dejando los vehículos en terrenos labrados o ya quemados por si hay que evacuar. Pero en este caso no sirvió de nada: el fuego nos cortó en un momento todas las rutas de escape y la única opción que nos quedó fue cruzar el frente en llamas", cuenta Roy, que habla de que se dieron las condiciones de "propicias" para un desastre.

En imágenes | Así han quedado las viviendas calcinadas de Asín / Pablo Ibáñez

Las lenguas de fuego cruzaron por encima y por debajo de Asín, un municipio al que se accede por un desvío desde la carretera que une Farasdués y Luesia. La situación dejó sin salida a las dos autobombas de la DPZ que trataban de contener el flanco de Orés, siete kilómetros en dirección al este, que quedaron encajonados sin ruta de escape. No tuvieron más remedio que aguardar a la tierra quemada, la única segura estos días en el corazón de las Cinco Villas.

En la mañana de este lunes, varios efectivos del operativo corroboraban la situación "crítica" que vivieron sus compañeros. "Lo que cuentan es que se quedaron encañonados en Asín. A alguno le temblaba la boca y todo cuando lo contaba", comentaba un bombero de la DPZ. "Hubo un rato malo, pero malo. Pilló a una sección casi entera de los nuestros, estarían 30 o 35, con los camiones y los coches cruzados en las calles, así que no podían salir", añadía otro operativo, en este caso del Bien IV de la Unidad Militar de Emergencias.

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La situación "crítica", como la describen tanto Roy como el resto de fuentes consultadas, pone de manifiesto el comportamiento imprevisible de los incendios de nueva generación ponen en riesgo a los que combaten el fuego en primera línea. Más de 400 efectivos se han desplegado en este incendio, que va de camino de convertirse en uno de los más graves de la historia forestal de Aragón, poco tiempo después del letal siniestro de Los Gallardos, en Almería, donde 13 personas perdieron la vida.