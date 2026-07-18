Agresión
Detenido un proxeneta por pegar a dos turistas que rechazaron a unas prostitutas en Mallorca
Las mujeres abordaron a los jóvenes en la calle, pero cuando ellos intentaron marcharse el individuo les golpeó con un candado de bicicleta
Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional por, presuntamente, golpear a dos jóvenes turistas que declinaron los ofrecimientos de unas prostitutas en una calle de la Playa de Palma en la isla de Mallorca. Al parecer el individuo era el proxeneta de las mujeres, intentó coaccionar a los chicos para que se fueran con ellas y, al negarse, les agredió con un candado de bicicleta.
Según informa la Policía Nacional, el incidente ocurrió sobre las cuatro de la madrugada del jueves en una calle de la Playa de Palma. Dos jóvenes turistas fueron abordados por unas prostitutas, que les realizaron tocamientos sexuales al tiempo que les ofrecían sus servicios. Los dos chicos se negaron a acompañarlas y trataron de marcharse. En ese momento fueron interceptados por el individuo, al parecer su proxeneta, que les exigió que las contrataran. Cuando los jóvenes intentaron seguir su camino, este hombre sacó un cinturón y un candado de bicicleta tipo "pitón" y les golpeó varias veces.
Los turistas se escaparon corriendo atemorizados. Poco después se encontraron con una patrulla de la Policía Nacional que estaba por la zona y pidieron ayuda a los agentes. Los policías localizaron poco después al sospechoso, que todavía llevaba el cinturón y el candado descrito por las víctimas.
El hombre fue detenido, mientras que los turistas tuvieron que ser trasladados a un centro médico para ser atendidos por las lesiones que sufrieron.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Diario de Mallorca
- Sesenta detenidos en Orihuela por una trama de falsificación de solicitudes de protección internacional para trabajar
- Dos averías dejan sin luz a 30.000 abonados en Alicante y provocan incidencias por toda la ciudad
- Fallece un hombre en una playa de Santa Pola tras pedir auxilio en el agua
- Una denuncia en San Vicente destapa una trama de falsos alquileres con estafados en varias provincias
- Renfe cambia las reglas para viajar con perro desde Alicante: hasta 40 kilos y asiento junto a la ventanilla
- El gobierno de Barcala anula a última hora una reunión con los operarios que cuestionan los detalles del hallazgo de la Venus de Alicante
- La Fiscalía mantiene la petición de seis años y medio de cárcel para el alcalde de Orihuela por fraude fiscal en un juicio visto para sentencia
- Arranca este sábado una edición más de Rock Arena, el festival de heavy metal gratuito de la provincia