Una intoxicación en la piscina de un hotel de Málaga deja al menos 60 turistas atendidos

Al menos 60 turistas tuvieron que recibir asistencia sanitaria tras sufrir una intoxicación en la piscina de un hotel de Benahavís (Málaga). Entre los afectados había niños, adultos y personas mayores, aunque todos fueron dados de alta y ninguno permanece hospitalizado.

El incidente se produjo el pasado domingo en el establecimiento donde se alojaban los afectados. Las primeras comprobaciones apuntan a un fallo en el sistema encargado de controlar el cloro y el pH del agua, según fuentes de la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía.

Un fallo eléctrico habría afectado al control del cloro y el pH

Las primeras hipótesis señalan que pudo saltar el diferencial de la instalación, lo que habría provocado que los mecanismos de control del cloro y el pH dejaran de funcionar correctamente.

El sistema habría quedado inoperativo mientras continuaba la emisión de otros gases, circunstancia que podría estar detrás de la intoxicación sufrida por varios huéspedes del hotel.

Todos los afectados fueron dados de alta y ninguna persona permanece hospitalizada tras el incidente

Fuentes consultadas también apuntan como posible origen del incidente a una avería en la bomba de presión encargada de inyectar cloro y ácido en el agua. Esta posibilidad continúa pendiente de las comprobaciones técnicas correspondientes.

Todos los turistas afectados recibieron el alta médica

Los afectados fueron atendidos por los servicios de urgencias a través de diferentes dispositivos, tanto en centros sanitarios como en las propias instalaciones del establecimiento.

El Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella prestó asistencia a alrededor de 60 personas, según fuentes del centro. Todas fueron valoradas por los profesionales sanitarios y recibieron posteriormente el alta médica.

Por su parte, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 tiene constancia de la atención a dos adultos y dos menores. La diferencia entre ambas cifras responde a las distintas vías y dispositivos por los que fueron asistidos los huéspedes.

Las fuentes sanitarias consultadas confirmaron que ninguna persona permanece ingresada como consecuencia de lo ocurrido.

La Junta apunta a un fallo en el sistema de control del cloro y el pH como origen de la intoxicación

a piscina del hotel de Benahavís quedó cerrada y precintada

Después del incidente, la piscina fue clausurada y precintada para impedir su utilización hasta conocer las causas de la intoxicación y garantizar que las instalaciones vuelven a ser seguras.

Los huéspedes que llegaron al hotel durante la jornada del lunes fueron informados de que la piscina permanecería fuera de servicio por «cuestiones de mantenimiento».

Posteriormente, técnicos de un laboratorio especializado en el análisis de aguas accedieron al establecimiento para tomar muestras y efectuar las comprobaciones necesarias sobre los niveles de los productos químicos.

Algunos afectados estudian presentar una denuncia

Varias de las personas afectadas están estudiando la posibilidad de presentar una denuncia por lo sucedido. El establecimiento hotelero, por su parte, ha declinado por el momento realizar valoraciones públicas sobre el incidente.

La investigación deberá determinar ahora si la intoxicación estuvo provocada por el fallo eléctrico inicialmente detectado, por una avería en la bomba de dosificación o por otro problema en el sistema de tratamiento del agua.

Qué síntomas puede causar un exceso de cloro en una piscina El tratamiento de una piscina requiere mantener los niveles de cloro y pH dentro de unos valores adecuados. Una dosificación incorrecta o una mezcla inadecuada de los productos químicos utilizados puede favorecer la aparición de compuestos irritantes. La exposición a estas sustancias puede provocar irritación en los ojos y las mucosas, tos, dificultades respiratorias, náuseas o molestias gastrointestinales. La gravedad de los síntomas dependerá tanto de la concentración como del tiempo de exposición. Ante la aparición de molestias respiratorias persistentes, mareos o una irritación intensa después de permanecer en una piscina, se recomienda abandonar inmediatamente la zona y solicitar asistencia sanitaria.

Fuente: La Opinión de Málaga