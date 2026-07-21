Narcos de la trama Sky, nuevamente detenidos por la Guardia Civil por otro cargamento de cocaína en el Puerto de València, cazados por mensajes encriptados

El análisis de los mensajes de la antigua red encriptada de telefonía móvil Sky ECC, puestos al descubierto entre febrero y marzo de 2021 por un equipo multidisciplinar de las policías neerlandesa, belga y francesa que dejaron al aire las vergüenzas de delincuentes del crimen organizado, terroristas, narcos y algún que otro CEO de primer mundo, sigue dando sus frutos en la lucha antidroga en València. Cinco de los narcos recientemente condenados, tal como adelantó Levante-EMV, en el proceso bautizado como la trama Sky -por ser la primera en caer y llegar a juicio- han vuelto a ser arrestados por la Guardia Civil en la mañana de este martes, 21 de julio, junto a tres presuntos traficantes que no están en ese asunto, por la importación de otro cargamento de cocaína que llegó al Puerto de València en 2021.

Se trata de un alijo de 348 kilos de cocaína confiscado por la Guardia Civil y Aduanas en el puerto de València el 20 de febrero de 2021, que llegó mediante el sistema de gancho perdido, esto es, dentro de mochilas que los narcos meten en el puerto de origen o en alguno de los que toca el buque de camino a Europa, sin que lo sepan los dueños de la carga legal, y que una vez en el destino, en este caso, el puerto valenciano, otros narcos se encargan de extraer para entregar los paquetes a las organizaciones que la han encargado o que están dispuestas a comprarla en ese momento para distribuirla después

Así pues, en esta ocasión, son ocho los nuevamente detenidos y acusados de estar detrás de la importación de ese cargamento de cocaína extraída del Puerto de València aún en plena pandemia, con Borja M. R. e Iván T. R., a la cabeza. Ambos están considerados como los jefes del llamado Cártel del Puerto desarticulado en la Operación Spider llevada a cabo por la Policía Nacional y el juez de la plaza 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València contra las mafias que llevaban corrompiendo el puerto valenciano desde hacía más de una década.

Varios de la Operación Spider

Además, han sido arrestados Jokin L. A., Daniel S. R., Javier C. R. y Jonathan G. C. Los tres primeros también forman parte de la trama Sky y están condenados a diez años y medio el primero y a diez años y tres meses cada uno de los otros dos. Esa sentencia no es firme y todos los letrados han anunciado que la recurrirán ante el TSJCV, tal como ha venido publicando este diario.

En cuanto al último de los detenidos, Jonathan G. C., también fue apresado durante la Operación Spider y llegó a estar un tiempo en prisión hasta que el juez lo dejó en libertad provisional a la espera de juicio, ya que huyó tras ser alertado de la macrorredada llevada a cabo por la Unidad de drogas y crimen organizado (Udyco) de la Policía Nacional y fue capturado más tarde, en un municipio del interior de Castellón.

Aún no ha trascendido la identidad de los dos detenidos restantes. Se trata de dos estibadores presuntamente implicados en el intento fallido de rescate de la droga, cuyos nombres no habían salido a relucir en investigaciones anteriores.

Y esto no es todo: fuentes de toda solvencia han confirmado a este diario que se esperan más detenciones dentro de esta investigación, que continúa secreta.

Detención y libertad

Los ocho han comparecido esta mañana en las dependencias del Equipo de delincuencia organizada y antidroga (EDOA) de la Guardia Civil, en la Comandancia de València, tras ser citados por los investigadores. Todos ellos han sido detenidos técnicamente -se les han leído los derechos e informados de su situación en esta investigación- y puestos en libertad a continuación, tras ser advertidos de que deberán comparecer ante el juez que instruye la causa, el titular de la plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, cuando el magistrado estime oportuno llamarlos a declarar.

Como es habitual en estos casos, ninguno de los ocho ha querido declarar, por lo que los agentes se han limitado a leerles los derechos en presencia de sus abogados, entre ellos, algunos de los más destacados penalistas valencianos como Juan Carlos Navarro, Miguel Ferrer, Patricia Cogollos, Vicente Boluda o Miguel Ángel Vilata.

Causa archivada y reabierta

Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, esta nueva causa contra el narco valenciano que se ha especializado en la recuperación de toneladas de cocaína que llegaban a los muelles valencianos en contenedores enviados desde puertos de Suramérica por el método del gancho perdido lleva meses bajo la instrucción del juez de la plaza 4, aunque no había trascendido hasta ahora ya que estaba secreta.

El magistrado ha tenido que reabrir la causa hace apenas unos días, después de haberla archivado en marzo pasado, a pesar de que los agentes antinarcóticos del EDOA ya lo tenían en ese momento todo listo para detenerlos. El juez tomó la decisión de sobreseer provisionalmente cuando supo que la sección tercera de la Audiencia de València había absuelto a los 14 narcos enjuiciados en esa trama Sky por la importación de 1.650 kilos de cocaína en el verano de 2020.

La condena que valida el método

El instructor decidió dejar la causa dormida, a la espera de si esa absolución se convertía en firme o, por el contrario, era revocada por el TSJCV, como así sucedió, cuando el alto tribunal valenciano rechazó las tesis de la Audiencia, que no había analizado la única prueba de cargo contra los acusados, esos miles de mensajes que el fiscal especial antidroga calificó de "auténtico narcodiario", por entender que no era válida dado que no había un cotejo informático entre lo llegado a España y lo captado por el equipo policial de Europol.

Ahora, una vez que la Audiencia ha condenado a los 14 integrantes de esa trama, el juez de la plaza 4 ha entendido la postura del TSJCV como un espaldarazo a su investigación y ha decidido continuar adelante. Por ello, decretó la semana pasada la reapertura del caso, lo que ha dado vía libre a la Guardia Civil para detener a los ocho presuntos responsables de aquel cargamento de cocaína, según se desprende del análisis del contenido de los nuevos mensajes de Sky.

Los paquetes de mensajes

En todos los casos -en Valencia hay al menos otros dos juzgados con causas abiertas contra narcos basadas en mensajes de esa plataforma, a los que se suma otro en Catarroja que investiga la importación de 1.800 kilos de cocaína con intento de secuestro de un camionero incluido-, la investigación sigue los mismos cauces.

En primer lugar, la Guardia Civil analiza paquetes de mensajes enviados a través de Europol en los que se ha detectado actividad delictiva en València y los agentes del EDOA inician una somera investigación de inteligencia policial, en la que se verifica la información y se atribuyen identidades reales a los nicks -sobrenombres- utilizados en las conversaciones en la red. La mayoría ya son conocidos, porque han salido en esas otras investigaciones anteriores en el tiempo, por lo que esa fase suele ser corta.

Confirmadas las sospechas, se judicializa el caso y, a partir de ahí, ya es un juez español quien emite una orden europea de investigación (OEI) que atiende y concede una magistrada de un tribunal de París designada únicamente para las causas de Sky ECC. Desde esa oficina judicial francesa se envía un enlace, que permite a su colega valenciano -o la Guardia Civil, por delegación del juzgado- la descarga de todos los mensajes relativos a una investigación concreta.

Un suma y sigue

La condena de esos 14 acusados de haber introducido 1.650 kilos de cocaína en València es, pues, la validación judicial de este método, puesto en entredicho por las defensas antes, durante y después del juicio -de hecho, todos van a recurrir-, ya que alegan que la prueba no es válida por la forma de traerla al marco legal español y porque no hay posibilidad de cotejar los mensajes descargados con los originales almacenados en un servidor en Bélgica.

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De hecho, todos ellos han iniciado ya, tal como ha venido adelantando Levante-EMV, los pasos para recurrir en amparo al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales de sus clientes, vía que no paraliza la penal, en la que la Audiencia acaba de imponer fianzas de 12.000 y 10.000 euros a cambio de que los condenados no ingresen aún en prisión.

Fuente: Levante - EMV