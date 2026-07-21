SUCESOS
Tirotean a un hombre cuando salía de su casa en Castellón
La víctima, de 53 años, ha sido trasladada al Hospital General tras sufrir heridas en un brazo y una pierna
Adrián Bachero
Un hombre de 52 años ha resultado herido en la madrugada de este martes tras recibir varios disparos con un arma de fuego en la calle Maestro Bretón de Castelló.
Los hechos han ocurrido a primera hora de la mañana. A las 6.33 horas, el teléfono de emergencias 112 ha alertado de que un varón había disparado contra otra persona a la altura del número 7 de esta vía.
Según la información facilitada por las autoridades, la víctima salía de su domicilio cuando, al parecer, dos personas que le esperaban en el exterior se han acercado hasta él. Una de ellas le ha disparado en el brazo izquierdo y en el muslo izquierdo.
El autor del disparo y su acompañante huyen del lugar
Tras los disparos, tanto el supuesto autor como su acompañante han abandonado el lugar. Las fuerzas de seguridad han puesto en marcha un operativo para tratar de localizar a ambas personas.
Hasta la zona se han desplazado varias dotaciones de la Policía Local de Castellón. Los agentes han procedido a cortar el tráfico de la calle mientras efectivos de la Policía Nacional investigan las circunstancias en las que se ha producido el suceso.
Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha asistido al hombre que presentaba herida por arma de fuego. El herido ha sido trasladado al Hospital General de Castellón para recibir atención sanitaria y ya ha recibido el alta hospitalaria.
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Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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