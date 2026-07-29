Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SAMU sin médicoVía verde CanteraIncendio CastellónPinos secos GuardamarCausa judicial Les NausTortugas El CampelloEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Sucesos

Muere un hombre en Sant Adrià del Besòs (Barcelona) tras recibir una herida por arma blanca

Los Mossos buscan a varios implicados en la pelea

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo.

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo. / MANU MITRU / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Germán González

Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre por heridas de arma blanca en el municipio barcelonés de Sant Adrià de Besòs. La Guardia Urbana de Barcelona ha avisado a la policía catalana hacia las ocho y media de que había una persona gravemente herida en esta vía.

Varias patrullas se han desplazado hasta el lugar y han comprobado que el hombre presentaba lesiones tras haber sufrido un ataque con arma blanca Agentes de la Guardia Urbana han iniciado maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Una vez allí, los efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han continuado con las tareas de reanimación, pero finalmente el hombre ha muerto en la calle a consecuencia de las heridas.

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de los Mossos se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias de la muerte violenta.

Noticias relacionadas

Los agentes han establecido un dispostivo para encontrar a varias personas vinculadas a esta muerte. Según fuentes policiales se trataría de una pelea por un ajuste de cuentas, aunque se sigue investigando para conocer las circunstancias de este nuevo crimen.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cierre del estadio del Rayo Vallecano convierte el Rico Pérez en 'trending topic': los aficionados reclaman una inspección urgente
  2. El pueblo más alto de Alicante que es perfecto para el verano: tiene sierra, río, castillo y muchos molinos
  3. El tráfico hoy en Alicante: congestión en la AP-7 en La Vila Joiosa y numerosas incidencias en la N-332
  4. Detenido en Torrevieja un fugitivo buscado en Lituania y Alemania que se ocultaba con documentación falsa
  5. Los nuevos agentes de movilidad de Torrevieja ya se emplean a fondo: multas a mansalva por mal aparcamiento en el centro
  6. Torrevieja aprueba por unanimidad en el pleno una ordenanza para intentar atajar el caos en el tendido aéreo de fibra óptica y cables
  7. Chocolates Valor, Kelme y Pikolinos, las marcas alicantinas preferentes para el consumidor local
  8. Villena reclama que los SAMU tengan médico tras fallecer una mujer en Beneixama atendida por una ambulancia que no lo llevaba

Meta gana 42.621 millones de dólares en el primer semestre, un 22% más

Meta gana 42.621 millones de dólares en el primer semestre, un 22% más

Microsoft dispara un 31% sus ganancias y cierra el ejercicio fiscal con un beneficio de 133.749 millones de dólares

Microsoft dispara un 31% sus ganancias y cierra el ejercicio fiscal con un beneficio de 133.749 millones de dólares

La Vila Joiosa se rinde a Santa Marta

La Vila Joiosa se rinde a Santa Marta

Capri: Una historia de fe, esfuerzo y gratitud

Capri: Una historia de fe, esfuerzo y gratitud

La antigua estación de Benalúa, un viaje entre memoria y futuro

La antigua estación de Benalúa, un viaje entre memoria y futuro

Cuatro planes para vivir las fiestas de Calp y disfrutar del Castell a la Mar

Cuatro planes para vivir las fiestas de Calp y disfrutar del Castell a la Mar

Bomberos de Castellón intervienen en el incendio forestal declarado en la Vall d'Uixó

La Guardia Civil evacúa a animales en el incendio de Castellón

Tracking Pixel Contents