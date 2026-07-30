Seis detenidos por acuchillar hasta la muerte a un hombre y dejar el cadáver tirado bajo el puente de la autovía en Murcia

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver fue hallado, con evidentes signos de violencia, debajo de un puente de la autovía en el municipio de Murcia, en concreto en la zona de Barriomar, confirman fuentes policiales. Una primera inspección ocular reveló heridas de arma blanca, apuntan las mismas fuentes. El fallecido, un varón de origen magrebí, presentaba una treintena de puñaladas por todo su cuerpo.

Sobre las once y media de la noche de este miércoles apareció el cadáver, por la zona del mercado de La Innovadora, bajo la autovía. Fue un testigo el que dio la voz de alarma: había un varón lleno de sangre e inconsciente debajo del puente de la autovía. Por las lesiones que presentaba, el vecino ya se percató de que estaba apuñalado. Se precisaba de ayuda sanitaria urgente en el lugar.

La Policía trata de determinar cuál fue el grado de participación de cada uno de los implicados en la riña en la misma

Al lugar se movilizaron sanitarios en una ambulancia, aunque únicamente pudieron corroborar que el hombre estaba muerto. Se desplazaron, igualmente, agentes de la Policía Local y de la Nacional, así como la autoridad judicial y el forense de guardia. Los restos mortales fueron trasladados en un furgón hasta el Instituto de Medicina Legal de Murcia, para que la autopsia confirme la causa del deceso.

Por un asunto de dinero

La Policía practicó momentos después del descubrimiento del cadáver varios arrestos. Fuentes próximas al caso detallaron que hay, por el momento, seis personas detenidas, aunque serían tres las principales sospechosas. Los capturados, que iban llenos de sangre cuando fueron localizados, son españoles y parientes entre sí.

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Según se investiga, el hombre que acabó muerto se dedicaba a "cobrar deudas", agredió a un hombre, de nombre Pedro, con el que tenía asuntos de dinero y familiares de este hombre reaccionaron hasta el punto de que lo lincharon. De la pelea previa entre los dos varones, Pedro y el que acabó fallecido, surgió el linchamiento mortal. La Policía trata de determinar cuál fue el grado de participación de cada uno de los implicados en la riña en la misma.

Fuente: La Opinión de Murcia