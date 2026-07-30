La Safor
La Policía detiene a un joven por agredir sexualmente a dos mujeres en una piscina de Gandia
Los agentes lo sacaron del complejo de Roís de Corella tras la denuncia de dos usuarias
Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Gandia han detenido a un joven que durante varios días había estado molestando a mujeres que estaban tomando el baño en la piscina del distrito de Roís de Corella. En dos ocasiones y en días alternos, esas molestias pasaron a hechos y el joven las agredió sexualmente con tocamientos sin su consentimiento.
Los hechos ocurrieron hace un par de semanas, y los agentes actuaron de inmediato, sacándolo de la piscina y poniéndolo a disposición judicial tras las denuncias recibidas por parte de las afectadas.
Fuentes consultadas han señalado a Levante-EMV que se ha puesto en conocimiento del juzgado lo sucedido, al tiempo que, con esta detención, se tranquiliza a quienes utilizan las instalaciones, sobre todo cuando se decreta la ola de calor, para que, en caso de advertir o presenciar alguna nueva agresión sexual, lo pongan en conocimiento de las autoridades.
Fuente: Levante - EMV
- El pueblo más alto de Alicante que es perfecto para el verano: tiene sierra, río, castillo y muchos molinos
- Vecinos residentes junto a la pinada de Guardamar reclaman a la Generalitat que retire miles de pinos secos ante el riesgo de incendio
- La playa más salvaje de la provincia de Alicante: dunas naturales, aguas cristalinas y miles de peces en la orilla
- Complicado hoy el tráfico en Alicante: accidentes, retenciones y un vehículo ardiendo en la A-7
- La Asociación de Vecinos de La Mata en Torrevieja pide respaldo municipal para reclamar pantallas acústicas en la N-332
- El PSOE y Compromís abandonan el último pleno del curso en la Diputación de Alicante ante la incredulidad de Toni Pérez
- El Ayuntamiento de Torrevieja incumple el anuncio de regreso de la feria al Puerto en julio: la nueva previsión oficiosa es septiembre
- Primeras imágenes de Teagan Croft como Rapunzel en el live action de ‘Enredados’, la nueva película de Disney rodada en Alicante