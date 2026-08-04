Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo asalto valla CeutaComunidad marroquí preocupadaZona horaria ola de calorEclipse emergenciaLibrería Séneca ElcheEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En El Ejido

Detenido en Almería por intentar atropellar a una víctima de violencia machista

Varios trabajadores de una empresa cercana lograron evitar que la agresión continuara, resguardando a la mujer hasta que se personaron los agentes

Archivo - Guardia Civil

Archivo - Guardia Civil / DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Almería

La Policía Local de El Ejido (Almería) ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género tras intentar atropellar a una mujer que ya había sufrido episodios de violencia machista, quien pudo ser puesta a salvo gracias a la intervención de ciudadanos que presenciaron los hechos.

Según ha informado en sus redes sociales la Policía Local este martes, la actuación se desarrolló en la mañana del lunes a raíz de un aviso recibido en el Centro de Coordinación Operativa y Videovigilancia (CECOV).

El presunto agresor intentó atropellar a la víctima en la vía pública antes de abandonar el lugar. Varios trabajadores de una empresa cercana lograron evitar que la agresión continuara, resguardando a la mujer hasta que se personaron los agentes de la Unidad de Prevención 092/112.

Los efectivos policiales prestaron una primera asistencia a la víctima, quien declaró haber sufrido episodios de violencia con anterioridad.

Posteriormente, una patrulla del Grupo Operativo de Apoyo (GOAP) localizó al presunto agresor en el interior de su vehículo cuando se disponía a ocultarse en su domicilio, procediendo a su inmediata detención y a la instrucción de las diligencias correspondientes.

Noticias relacionadas

La Policía Local, que dispone de la Unidad de atención a víctimas de violencia de género (UVIGEM) desde el año 2015, ha agradecido públicamente la colaboración ciudadana, recordando que la alerta y el auxilio resultan decisivos para evitar consecuencias más graves.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil destapa un entramado de vehículos robados en San Vicente y recupera un coche y un barco
  2. Dos anclas halladas junto a Tabarca apuntan al posible naufragio de un barco romano hace más de 2.000 años
  3. Carlos Alcaraz prepara en Alicante su vuelta a la competición
  4. Una empresa tecnológica de Alicante alerta que grupos organizados en redes sociales preparan un nuevo asalto a la “reja” en Ceuta
  5. Torrevieja cierra al tráfico la avenida de la Libertad para peatonalizarla en pleno agosto y comienzan los primeros atascos
  6. Aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur de Alicante con hasta 40°C en Orihuela
  7. Más de media hora al volante para encontrar aparcamiento en la playa de San Juan de Alicante
  8. Los expertos en aire acondicionado coinciden: 5 trucos para enfriar la casa y gastar menos dinero

Marlaska asegura que han vuelto 70.000 de las 72.000 personas que entraron a Ceuta

El Consell activa la tramitación para rehabilitar la Ciudad de la Justicia de Elche y habilitar dos nuevas salas de vistas y despachos

El Consell activa la tramitación para rehabilitar la Ciudad de la Justicia de Elche y habilitar dos nuevas salas de vistas y despachos

Paula Echevarría a corazón abierto tras la muerte de su padre

Trump crea un servicio de alertas para sus publicaciones de Truth Social que vende a inversores por 100.000 dólares al mes

Trump crea un servicio de alertas para sus publicaciones de Truth Social que vende a inversores por 100.000 dólares al mes

La Policía Nacional de Elche destapa un envío de 60 kilos de marihuana hacia Europa

La Policía Nacional de Elche destapa un envío de 60 kilos de marihuana hacia Europa

La Policía Nacional de Elche participa en la intervención en la Junquera de un camión con 60 kilos de marihuana

El tiempo en Alicante: las temperaturas dan un respiro con una bajada en las máximas y en las mínimas

La guitarra alicantina viaja a Asia: Ignacio Rodes emprende una gira por China y Taiwan

La guitarra alicantina viaja a Asia: Ignacio Rodes emprende una gira por China y Taiwan
Tracking Pixel Contents