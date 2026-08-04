Investigación en Curso
Muere un hombre al caer de un cuarto piso tras un aviso por violencia de género en Navarra
La Policía Foral investiga las circunstancias de la muerte, ocurrida durante las fiestas patronales de la localidad
EFE
Un vecino de Estella (Navarra) ha muerto esta madrugada en la localidad tras precipitarse desde una vivienda a la que habían acudido agentes de la Policía Municipal después de recibir un aviso por un presunto caso de violencia de género.
Según han informado a EFE este martes fuentes del consistorio, los hechos ocurrieron sobre las 2:45 horas, cuando la Policía Municipal recibió un aviso de SOS Navarra por un presunto episodio de violencia de género en un domicilio situado en la plaza de Santiago.
A su llegada al lugar, los agentes localizaron al varón en el suelo con lesiones irreversibles, según las mismas fuentes, que han señalado que, al estar la localidad en plena celebración de sus fiestas patronales, en ese momento la plaza de Santiago se encontraba "muy concurrida" con asistentes a un concierto.
Tras el suceso, la zona fue asegurada y se procedió al desalojo de la plaza de Santiago, con ayuda de miembros de la Peña La Bota, organizadores del evento musical.
La Policía Judicial de la Policía Foral se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.
- La Guardia Civil destapa un entramado de vehículos robados en San Vicente y recupera un coche y un barco
- Dos anclas halladas junto a Tabarca apuntan al posible naufragio de un barco romano hace más de 2.000 años
- Carlos Alcaraz prepara en Alicante su vuelta a la competición
- Una empresa tecnológica de Alicante alerta que grupos organizados en redes sociales preparan un nuevo asalto a la “reja” en Ceuta
- Torrevieja cierra al tráfico la avenida de la Libertad para peatonalizarla en pleno agosto y comienzan los primeros atascos
- Aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur de Alicante con hasta 40°C en Orihuela
- Más de media hora al volante para encontrar aparcamiento en la playa de San Juan de Alicante
- Los expertos en aire acondicionado coinciden: 5 trucos para enfriar la casa y gastar menos dinero