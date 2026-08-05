Una agente muerta y al menos un herido por un tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Asturias

Alarma en Llanes (localidad asturiana) tras registrarse disparos de arma de fuego en la zona de cuartel de la Guardia Civil. Las primeras informaciones apuntan a que, a resultas del grave suceso, hay una agente fallecida y, al menos, una persona herida grave.

Una ambulancia y un vehículo de la Guardia Civil, junto al cuartel de Llanes tras registrarse el tiroteo. / R. D.

Según ha podido saber este diario, el suceso podría estar vinculado a un posible caso de violencia de género en el seno de una pareja de agentes de la Guardia Civil, que ha acabado en tragedia con lo acontecido hoy al mediodía en el cuartel de Llanes.

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Hacia el lugar se están movilizando agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil para esclarecer lo ocurrido, así como servicios sanitarios para atender a los heridos.