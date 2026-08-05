Una vecina del bar donde el dueño ha matado a un cliente en València ya escuchó gritos días antes

El móvil del crimen de esta mañana en un bar de comida colombiana en València sigue siendo la gran pregunta. Los investigadores de la Policía Nacional tratan de dilucidar los motivos por los cuales el dueño del bar La Esquina Tropical, en la calle del Ferro en pleno barrio de Ayora, acabó con la vida de un cliente. La discusión entre ellos, ambos de nacionalidad colombiana, es lo que puede aportar luz al caso.

La vecina de arriba del bar explicaba a este periódico que "el domingo ya hubo un altercado" en el establecimiento, dejando entrever que se podría tratar de un asunto relacionado con deudas porque oyó “gritos y mucho jaleo”.

La mayoría de los vecinos que se acercaban al bar no daban crédito a lo ocurrido, pues el autor confeso de haber acabado con la vida del joven cliente hacía años que residía en la zona.

Cambió de local hace un par de años

Uno de ellos relataba que Hugo —como así se llama el detenido— hacía años estuvo al frente de un pequeño local donde expedía bebidas y algo de comida para, hace un par de años, regentar el bar donde han ocurrido los hechos.

Varios de los vecinos consultados por este periódico destacaban la humanidad de Hugo, dado que fiaba a la gente del barrio cuando no podían pagar sus consumiciones o no llevaban dinero, por lo que la mayoría lo tildaban de “buena persona”, explicaba un cliente armenio asiduo al bar.

Algo debió suceder

Respecto a lo ocurrido, incidían en que “algo debió pasar para que -El Comandante, como le llamamos nosotros- actuara así. Él es una persona grande, de unos 120 kilos, por eso no entendemos qué haya podido ocurrir para que reaccionara de esa manera”.

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Por último, sobre la víctima mortal, los vecinos desconocían su identidad, así como el motivo por el cual el dueño del bar pudo decidir acabar con su vida.

Fuente: Levante - EMV