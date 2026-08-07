Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis de Ceuta: presión sobre ItaliaAyudas AgriculturaMultas San VicentePrincipales fabricantes calzadoMercados de Alicante límites hosteleríaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Violencia machista

"Que ninguna mujer tenga que vivir bajo el miedo", claman en Llanes en el funeral por la guardia civil asesinada por su expareja

Dolor y tristeza para despedir a Laura Cruz en una basílica abarrotada para arropar a los familiares de la agente

VÍDEO: Funeral por la Guardia Civil asesinada en Llanes

VÍDEO: Funeral por la Guardia Civil asesinada en Llanes / Irma Collín

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Ángel Vega

Llanes (Asturias)

“Que ninguna mujer tenga que vivir bajo el miedo y perder la vida a causa de la violencia”. Fue el deseo, expresado con voz firme y doliente por el párroco de Llanes (Asturias), Florentino Hoyos, durante el funeral por Laura Cruz, la agente de la Guardia Civil de Llanes asesinada este miércoles por su exmarido, también agente del Cuerpo, abatido por los compañeros de la víctima en el garaje del cuartel.

La compañía en pleno de Llanes formó una guardia de honor ante el templo para honrar el paso de su compañera asesinada, “una buena mujer, madre de familia, con vocación de servicio”. Muchos de ellos no pudieron contener las lágrimas en medio del silencio que acompañaba la aproximación del féretro al templo. Inconsolables, los familiares de la agente Laura asistieron al funeral entre lágrimas y recibieron el cariño de las numerosas personas que acudieron a la Basílica de Santa María.

En el funeral se pudo ver sin consuelo a la madre de la víctima, o a los tres hijos de ésta, sobre todo las gemelas de 13 años. Y transido de dolor estaba también Álvaro, la pareja de Laura, que recibió el abrazo de todos y cada uno de sus compañeros. El agente estaba encargado de la vigilancia de las puertas este miércoles, cuando se produjo el crimen, pero en el momento en que el asesino se coló en el cuartel, estaba atendiendo una denuncia.

Las guardias de la 109.ª promoción de la Guardia Civil acudieron desde Extremadura, Andalucía, Canarias, Castilla y León o los propios cuarteles asturianos para llevar a hombros, junto a su hijo Rubén, el féretro con los restos de Laura Cruz.

Media hora antes del funeral, la compañía llanisca, la tercera de Asturias, formó ante su capitán, Francisco García Pérez, que dio novedades al coronel jefe de la Zona/Comandancia de Asturias, Francisco Javier Puerta, que ofreció un semblante grave y apenado.

Otros oficiales de la Guardia Civil asturiana acudieron al funeral, como el capitán Pablo Villabrille, jefe de la Sección de Rescate e Intervención en Montaña (SEREIM) de Cangas de Onís.

El elenco de autioridades estuvo formado por el Presidente del Principado, Adrián Barbón, el Presidente de la Junta, Juan Cofiño, la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, el Alcalde de Llanes, Enrique Riestra, y la Vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo.

No faltó el Delegado de Defensa de Astuirias, coronel Jesús Moreno del Valle. En representación de la Jefatura Superior de Policía acudió el jefe regional de operaciones, comisario Manuel Díaz-Faes; y en sustitución del comandante militar de Asturias compareció el teniente coronel Fernando García de Béjar.

El trágico episodio

Cruz, de 50 años, fue asesinada a tiros por su expareja Dámaso Fernández Serantes, en el cuartel pasado el mediodía, el 5 de agosto. El agresor, también miembro del cuerpo que acababa de ser apartado del servicio por una sentencia previa de violencia machista, irrumpió en las dependencias con un arma robada a un compañero en Zamora donde estaba destinado y abrió fuego contra ella. Durante el ataque, otro agente resultó herido de gravedad al intentar defender a la víctima, y el asesino falleció posteriormente tras un intercambio de disparos con otros efectivos en su huida.

Noticias relacionadas y más

Laura estaba incluida en el sistema VioGén de protección y la pareja tenía tres hijos en común.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cazan a 120 conductores por exceso de velocidad en solo 40 minutos en una calle de San Vicente
  2. Una tecnológica de Alicante alerta de que el asalto a Ceuta organizado por las mafias para el 15 de agosto será en lancha
  3. Agricultura subvenciona a siete municipios de Alicante para arreglar caminos y deja fuera a 32 por falta de presupuesto
  4. Interceptadas 11 personas tras llegar en patera a la cala del Tío Ximo de Benidorm
  5. El tiempo en Alicante según Aemet: las temperaturas suben y el bochorno se hará notar en la Vega Baja
  6. La Audiencia Nacional exculpa de nuevo a la CHS de los daños por la rotura de la mota del río Segura en Almoradí en la dana de 2019
  7. Torrevieja fulmina el Desfile de Verano del 15 de agosto para evitar el colapso del centro del casco urbano
  8. La Cámara de Alicante tendrá que hacer frente a un nuevo agujero económico para acometer el derribo de Panoramis

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Hace 50 años en Alicante. Del 2 al 8 de agosto de 1976: Nacía un niño cada hora

Así ha sido la mascletà de Nadal Martí este sábado en Elche

La mascletà de pirotecnia Nadal Martí de este sábado en Elche, en imágenes

La mascletà de pirotecnia Nadal Martí de este sábado en Elche, en imágenes

Miguel Benito, abogado: "Si tu empresa no cumple con sus obligaciones laborales, tienes derecho a autodespedirte con paro e indemnización"

Miguel Benito, abogado: "Si tu empresa no cumple con sus obligaciones laborales, tienes derecho a autodespedirte con paro e indemnización"

El Hércules mima a Oriol Soldevila

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Toñín, delantero del Hércules: "Veo un grupo muy bueno para hacer cosas importantes"

Toñín, delantero del Hércules: "Veo un grupo muy bueno para hacer cosas importantes"
Tracking Pixel Contents