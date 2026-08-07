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La Guardia Civil investiga las causas del incendio que ha acabado con la vida de un vecino en Alberic

Hasta que concluyan el informe no ha trascendido si se trata de un accidente, una negligencia o por el contrario pudiera haber sido intencionado

Una vecina ha explicado que la víctima mortal intentó apagar el fuego y no pudo salir de su casa

Los investigadores de la Guardia Civil frente a la vivienda siniestrada en Alberic

Los investigadores de la Guardia Civil frente a la vivienda siniestrada en Alberic / Miguel Pérez

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Miguel Pérez

Alberic

Agentes de la Guardia Civil adscritos a la Unidad de Investigación de la Policía Judicial especializados en la reconstrucción y análisis de incendios se han desplazado hasta la vivienda de la calle Andrés Montalva, de Alberic, para esclarecer las causas del siniestro producido esta madrugada y que se ha cobrado la vida de un vecino, tal y como ha avanzado Levante-EMV.

Los investigadores han estado analizando sobre todo el comedor para ver el origen del fuego y su recorrido y tratar de reconstruir sobre los pasos de las llamas de dónde pudo venir el punto de ignición. Han permanecido en la vivienda siniestrada hasta pasado el mediodía y de momento no ha trascendido si se trata de un accidente, una negligencia o, por el contrario, pudiera haber sido intencionado.

Trató de apagar el incendio

De momento no se descarta ninguna hipótesis, si bien fuentes consultadas inciden en que la víctima trató por todos los medios de sofocar las llamas, de ahí que cuando la gente estaba evacuando el edificio, él siguiera intentando acabar con el siniestro.

Vicente, en su afán por apagar las llamas, inhaló mucho humo e incluso llegó a decirle a una vecina que “está solventado” en alusión a que lo tenía controlado e insistía en apagarlo él. Ese humo que inhaló le ha costado la vida después de haber sido rescatado por los bomberos, atendido por los sanitarios en plena calle, hasta que no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Todavía despedía calor a mediodía

El alcalde de Alberic, Toño Carratalà, ha lamentado el hecho del fallecimiento de este vecino en el incendio y se ha preocupado por el estado del resto de afectados. Esta misma mañana visitaba el edificio junto con un técnico para ver si podían regresar a sus viviendas el resto de vecinos.

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Antonia, que fue evacuada desde su balcón, regresaba a media mañana a su casa y explicaba que “todavía el suelo está caliente y hace mucho calor” en su vivienda, al tiempo que lamentaba que el hollín se había metido en todas partes del edificio.

Fuente: Levante - EMV

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