Dos fallecidos y dos heridos graves, entre ellos un niño, en un accidente de tráfico en Benissa
Un conductor de 65 años y una joven de 19 años son las víctimas mortales del violento choque ocurrido en la carretera N-322
Dos personas han fallecido y otras dos han resultado gravemente heridas, entre ellas un niño, en un accidente de tráficoocurrido esta mañana en Benissa. El accidente mortal, que se ha producido por un choque frontal entre dos vehículos, ha tenido lugar sobre las 11.50 horas de este sábado y se ha producido en el kilómetro 177 de la carretera N-332 de Benissa a Calpe.
Según ha podido confirmar este diario, entre las víctimas mortales se encuentran el conductor de uno de los vehículos implicados, de 65 años, y una mujer de 19 años que viajaba de copiloto en el otro turismo. Además, otras dos personas han resultado gravemente heridas. Se trata del conductor del otro vehículo siniestrado, de 27 años, y de un niño de 9 años, que ha sufrido diversas fracturas a causa de la colisión.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos ambulancias del SAMU, otras dos de SVB que han atendiento a los heridos, así como el helicóptero medicalizado de Sanitat que ha tomado tierra y que previsiblemente tendrá que trasladar a uno de los lesionados al hospital que designe el CICU en función de su gravedad.
Asimismo, en el lugar del siniestro se encuentran patrullas de Tráfico de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como bomberos del Consorcio Provincial de Alicante, que han tenido que rescatar a las víctimas del interior de los vehículos implicados.
Fuente: Levante - EMV
- Cazan a 120 conductores por exceso de velocidad en solo 40 minutos en una calle de San Vicente
- Una tecnológica de Alicante alerta de que el asalto a Ceuta organizado por las mafias para el 15 de agosto será en lancha
- Agricultura subvenciona a siete municipios de Alicante para arreglar caminos y deja fuera a 32 por falta de presupuesto
- Interceptadas 11 personas tras llegar en patera a la cala del Tío Ximo de Benidorm
- El tiempo en Alicante según Aemet: las temperaturas suben y el bochorno se hará notar en la Vega Baja
- La Audiencia Nacional exculpa de nuevo a la CHS de los daños por la rotura de la mota del río Segura en Almoradí en la dana de 2019
- Torrevieja fulmina el Desfile de Verano del 15 de agosto para evitar el colapso del centro del casco urbano
- La Cámara de Alicante tendrá que hacer frente a un nuevo agujero económico para acometer el derribo de Panoramis