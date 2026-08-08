Dos fallecidos y dos heridos graves, entre ellos un niño, en un accidente de tráfico en Benissa

Dos personas han fallecido y otras dos han resultado gravemente heridas, entre ellas un niño, en un accidente de tráficoocurrido esta mañana en Benissa. El accidente mortal, que se ha producido por un choque frontal entre dos vehículos, ha tenido lugar sobre las 11.50 horas de este sábado y se ha producido en el kilómetro 177 de la carretera N-332 de Benissa a Calpe.

Según ha podido confirmar este diario, entre las víctimas mortales se encuentran el conductor de uno de los vehículos implicados, de 65 años, y una mujer de 19 años que viajaba de copiloto en el otro turismo. Además, otras dos personas han resultado gravemente heridas. Se trata del conductor del otro vehículo siniestrado, de 27 años, y de un niño de 9 años, que ha sufrido diversas fracturas a causa de la colisión.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos ambulancias del SAMU, otras dos de SVB que han atendiento a los heridos, así como el helicóptero medicalizado de Sanitat que ha tomado tierra y que previsiblemente tendrá que trasladar a uno de los lesionados al hospital que designe el CICU en función de su gravedad.

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En el lugar de los hechos se encuentra una ambulancia del SAMU, otra de SVB, así como el helicóptero medicalizado de Sanitat. / L-EMV

Asimismo, en el lugar del siniestro se encuentran patrullas de Tráfico de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como bomberos del Consorcio Provincial de Alicante, que han tenido que rescatar a las víctimas del interior de los vehículos implicados.

Fuente: Levante - EMV