Exclusiva | Los diarios policiales del Mundial de fútbol: Los ataques a Donald Trump y otras amenazas ultras

El FBI coordinó durante el Mundial de fútbol el IPCC (Centro de Cooperación Policial Internacional) integrado por agencias federales de seguridad norteamericanas y policías de países participantes. Rastrearon alertas terroristas, amenazas a futbolistas, hinchas violentos y cualquier incidente que pudiera afectar al campeonato. El canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica ha accedido en exclusiva a los resúmenes de los informes diarios realizados en ese búnker policial.

Una parte del trabajo del IPCC, el centro de mando policial durante el Mundial de fútbol, tuvo que ver con amenazas más o menos extravagantes, intentos de invasión de campo, la vigilancia de seguidores ultras y algunos episodios surrealistas.

Video de IA contra Trump

Algunas de las amenazas que resultaban menos creíbles tuvieron que ver con POTUS (el presidente de Estados Unidos), nombre en clave de Donald Trump.

SUCESOS

La más elaborada en ese sentido tuvo lugar el 22 de junio, cuando un individuo publicó en X un vídeo, elaborado con inteligencia artificial, en el que se ve a alguien parecido a Donald Trump jugando al fútbol con otras personas. Trump y otros llevan camisetas de Israel y juegan contra una supuesta selección de Líbano. El informe del IPCC recoge el resumen del vídeo, en el que "aparecen drones y empiezan a lanzar explosivos" sobre los jugadores. Trump muere en el ataque y en las imágenes aparece entonces un joven que lleva un pañuelo palestino.

"Haz la llamada, Trump"

El 27 de junio, el FBI de Minneapolis localizó un post en Facebook. Era un meme de Trump vistiendo el uniforme de Caballería, al estilo del general Custer (el militar norteamericano derrotado por los indios sioux y cheyenes en la batalla de Little Bighorn) con una flecha atravesando su frente. Llevaba por título: "Hagamos que EEUU vuelva a ser nativo!". La investigación reveló que el autor era un conocido nativo americano que vivía en Seattle y había publicado ese mensaje con motivo de las celebraciones de la batalla de Little BigHorn, que tuvo lugar en junio de 1876.

Trump generaba publicaciones en todas direcciones. Cuando el futbolista estrella de Estados Unidos, Folarin Balogun, fue expulsado durante el partido contra Bosnia y sancionado, alguien realizó una amenaza de bomba en Miami. Luego, un usuario de redes sociales le exigió "haz la llamada, Donald Trump" y amenazó con colocar bombas en sedes de la FIFA. Lo cierto es que Trump llamó al presidente de la FIFA y logró que se anulara la sanción y que el delantero pudiera jugar el partido siguiente.

33 amenazas de bomba

El 8 de julio, de hecho, ya se habían registrado 33 amenazas de bomba. Una de las más extravagantes la detectó el FBI de Miami: un usuario de X escribió que si seguían haciéndose las pausas de hidratación durante los partidos, atacaría la casa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La más preocupante ocurrió cuando alguien aseguró que había una bomba en el autobús que trasladaba a la selección inglesa para jugar la semifinal contra Argentina. Un agente canino (K-9) marcó una zona del autobús como positivo en explosivos. Otro agente de cuatro patas lo corrigió después. Fue una falsa alarma debida a una avería mecánica con pérdida de aceite, según los informes.

Otras amenazas que fueron vigiladas con éxito durante el Mundial fueron los posibles intentos de invasión de campo con todo tipo de motivaciones. El invasor más pequeño que recogen los informes dirigidos por el FBI fue un niño de ocho años que trató de saltar al campo durante el partido Argentina-Suiza, el 11 de julio, en Seattle. Los padres y el niño fueron expulsados del estadio.

Invasión del campo

Hubo decenas de intentos pero los invasores solo lograron suspender, por unos segundos, un partido del Mundial. Los informes del IPCC señalan que el 1 de julio, durante el partido entre Bélgica y Senegal, cinco personas saltaron al campo de forma coordinada en el minuto 32 de juego y provocaron que el juego se detuviera "durante unos 90 segundos". Todos eran residentes en California.

Todos fueron detenidos, tres de ellos llevaban gafas meta para grabar su invasión del campo y difundirla. La finalidad parece que fue propagandística. Uno de ellos llevaba una camiseta de la marca de apuestas DUEL, una especie de casino con criptomonedas que fue definido como paraíso fiscal y está muy restringido en Estados Unidos. La investigación reveló que otro de los asaltantes había ofrecido días antes mil dólares a quienes le acompañaran en el salto al campo.

"Barras bravas"

Los seguidores ultras de equipos de los países que participaron en el Mundial fueron otra preocupación para el IPCC. No acudieron demasiados (los ultras son seguidores más de equipos que de países), aunque protagonizaron algunos incidentes. Así ocurrió cuando seguidores de Ecuador se pelearon entre ellos. En realidad, fue una reyerta entre seguidores ultras del Barcelona de Guayaquil contra fanáticos de otro equipo ecuatoriano, el Liga Universitaria de Quito. Hubo dos detenidos.

Los informes señalaron a los ultras croatas como un grupo a vigilar, habituados al consumo de alcohol y a llevar artefactos pirotécnicos. Pero los ultras que dieron más trabajo al IPCC desde el inicio del Mundial fueron los "barras bravas" de Argentina. Ya en Nueva York algunos de ellos protagonizaron una pelea contra seguidores argelinos, en pleno Times Square. Intervino la policía, pero nadie quiso denunciar.

Estacas de acero

Los informes del IPCC revelan que un colectivo de seguidores argentinos llamados "Banda argentina" iban a acudir al estadio de Kansas. Y señalaban que ya había en territorio estadounidense 14 ultras argentinos que tenían prohibida su entrada a los estadios de su país por comportamientos violentos. La cifra iría subiendo y días después habían sido identificados ya 300 barras bravas argentinos. El 22 de junio, tres de ellos fueron sorprendidos con clavos de forja y estacas de acero en la zona donde celebraban el partido Argentina-Austria en Dallas.

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Antes de la semifinal contra Inglaterra, los ultras argentinos acabaron protagonizando una reyerta entre ellos, al enfrentarse seguidores de diferentes clubes que coincidieron en el metro de Atlanta. Y en la otra semifinal, entre España y Francia, dos youtubers fueron interceptados cuando intentaban entrar al partido con credenciales falsificadas.