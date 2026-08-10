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Presunto homicidio

Detenida una de las hijas y su pareja como presuntos autores del crimen del matrimonio de Zaragoza

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y centra los trabajos en la inspección del hogar de Javier Sánchez y Esther Latorre, históricos líderes de UAGA

Hallados muertos en su vivienda de Tauste con signos de violencia el exsecretario general de Uaga, Javier Sánchez, y su mujer.

Hallados muertos en su vivienda de Tauste con signos de violencia el exsecretario general de Uaga, Javier Sánchez, y su mujer. / Pablo Ibáñez

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Laura Carnicero

Zaragoza

La Guardia Civil ha detenido durante el día de hoy a dos personas como presuntas autoras del doble homicidio ocurrido en Tauste este fin de semana y a su actual pareja como presuntos autores del doble homicidio. Así lo han confirmado fuentes oficiales del Instituto Armado a través de un comunicado poco más de 24 horas después de que se conociera el hallazgo de ambos cadáveres en su domicilio.

La noche del sábado 8 de agosto fueron localizados, en el interior de un domicilio ubicado en Tauste (Zaragoza), los cuerpos sin vida de dos personas, hombre y mujer, que presentaban signos de violencia. Poco después se supo que los fallecidos eran Javier Sánchez, de 67 años, y su mujer Esther Latorre, de 65, históricos representantes de la organización agraria UAGA y con una dilatada trayectoria de militancia política en Izquierda Unida Aragón.

Desde que la noche del sábado fueran localizados los cuerpos, horas después de que varios familiares no lograran contactar con ellos, la Guardia Civil inició una investigación por la que se ha detenido durante el día de hoy a una de las hijas del matrimonio fallecido y a su actual pareja, un varón de origen colombiano, como presuntos autores del doble homicidio.

El doble homicidio causó una honda consternación en su localidad natal, Tauste, que celebró ayer por la noche una concentración en repulsa por lo sucedido y en apoyo a familiares y amigos de la pareja. El ayuntamiento de la localidad decretó tres días de luto oficial y las banderas oficiales ondean a media asta.

El doble homicidio dejó en estado de "shock" también a la organización agraria UAGA y a Izquierda Unida, desde donde insistían en la "calidad humana y el compromiso" de Javier y Esther con múltiples causas sociales y con el campo aragonés. La noticia de la detención de una de las hijas del matrimonio y su pareja como presuntos autores del homicidio no ha hecho sino ahondar en el dolor y añadir preguntas a un crimen que para muchos es inexplicable.

Continúa la investigación

La Guardia Civil continúa con la investigación tendente a la reconstrucción de los hechos. Para ello focalizan su labor en la inspección ocular del domicilio donde fue hallado el matrimonio y en recabar los indicios que permitan esclarecer lo sucedido. Los detenidos serán puestos a disposición judicial en el Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros.

La situación de este domingo en Tauste era de incredulidad, incertidumbre y calma tensa. Pero era evidente también que no había un despliegue de la Guardia Civil para buscar a los presuntos autores. Tan solo se mantuvo una patrulla frente a la residencia donde sucedieron los hechos. Tampoco había signos de violencia en la puerta de la vivienda.

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Los detenidos serán puestos a disposición judicial en el Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros.

Fuente: El Periódico de Aragón

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