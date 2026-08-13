Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EclipseMemes eclipse AlicanteProyecto Benalúa SurAeropuerto pasajerosHogueras AlicanteEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Lucha antidroga

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados

Los arrestos practicados en España han tenido lugar en Madrid (14), Rivas Vaciamadrid (1), Recas (1) y Talavera de la Reina (1), localidades de la provincia de Toledo, y otro más en Almería

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados.

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

La Policía Nacional ha asestado un golpe a la producción de cocaína en España con la detención de 23 personas en diferentes provincias, además de otras 4 en Australia, y el desmantelamiento de cuatro laboratorios clandestinos en fincas rústicas y domicilios en ciudades de Madrid, Toledo y Badajoz.

Una operación con la que los agentes han logrado desmantelar un presunto entramado criminal que logró introducir la droga oculta en madera, fruta, cemento y chatarra a través de puertos marítimos europeos como el de Bélgica, donde tenían contactos para posteriormente transportarla a España para su corte y adulteración.

La organización estaba especializada en la extracción de clorhidrato de cocaína y la adulteración y corte de esta droga en laboratorios clandestinos, según informa en un comunicado la Dirección General de la Policía.

Noticias relacionadas

Los arrestos practicados en España han tenido lugar en Madrid (14), Rivas Vaciamadrid (1), Recas (1) y Talavera de la Reina (1), localidades de la provincia de Toledo, y otro más en Almería. A esos 23, junto a los cuatro arrestados en Australia, se les imputan delitos de organización criminal y tráfico de sustancias estupefacientes.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La provincia de Alicante sigue el eclipse solar minuto a minuto: actividades, horarios y mejores zonas para verlo
  2. Cuatro detenidos en Benidorm y San Vicente por estafar 383.000 € con facturas falsas de palés
  3. Muere un hombre en Torrevieja tras caer de un patinete eléctrico y golpearse la cabeza con un adoquín en la calle Rambla Juan Mateo
  4. El gobierno de Barcala prohíbe los racós-discoteca para las Hogueras de 2027 tras la presión de las críticas
  5. ¿Se podrá ver el eclipse en Alicante? La Aemet aclara si habrá nubes a la hora del fenómeno
  6. Muere un hombre tras ser rescatado del agua en la Gran Playa de Santa Pola
  7. Orihuela pagará 16 viajes diarios de una furgoneta lanzadera para que bañistas de Campoamor cubran los 360 metros y el desnivel hasta su playa
  8. Gafas homologadas para el eclipse también agotadas en las ópticas: así puedes verlo si no dispones de ellas

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados

El 85 % de los productos de uso diario para cuidado personal oculta sustancias químicas con riesgos para la salud

El 85 % de los productos de uso diario para cuidado personal oculta sustancias químicas con riesgos para la salud

La Aemet avisa de otro día de calor en Alicante: hasta 38 grados y posibles tormentas en el interior

La Aemet avisa de otro día de calor en Alicante: hasta 38 grados y posibles tormentas en el interior

El Misteri d'Elx toma medidas contra el calor

El Misteri d'Elx toma medidas contra el calor

Directo | Albares destaca la voluntad de Marruecos para la devolución de los inmigrantes de Ceuta

Directo | Albares destaca la voluntad de Marruecos para la devolución de los inmigrantes de Ceuta

Jódar cae ante Nakashima en semifinales de Montreal

Jódar cae ante Nakashima en semifinales de Montreal

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

El estreno de la hoguera de Ciudad Jardín, en el aire tras el veto del gobierno de Barcala a nuevas comisiones: "Vamos a pelearlo"

El estreno de la hoguera de Ciudad Jardín, en el aire tras el veto del gobierno de Barcala a nuevas comisiones: "Vamos a pelearlo"
Tracking Pixel Contents