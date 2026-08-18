Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Colas TabarcaAgresión mortal en San JuanMuertes por calorHoteles e ImsersoAvería contenedoresEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Maltrato Animal

Detenido en Castellón por decapitar más de 100 aves

El detenido supuestamente accedió mediante escalo a una finca

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil.

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Castellón

La Guardia Civil de Vilafamés ha detenido a un hombre de 46 años, por la comisión de un supuesto delito de robo con fuerza en las cosas y un delito de maltrato animal en Castellón.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 7 de agosto, cuando el supuesto autor habría accedido mediante escalo a una finca de la localidad y una vez en su interior forzó varias jaulas, causando la muerte mediante decapitación de un total de 80 codornices y 24 palomas.

Además, la persona investigada aprovecho en el momento de su huida para sustraer parte de estas aves que se encontraban en el interior de la finca.

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes de la Guardia Civil, iniciaron las correspondientes investigaciones y realizaron diversas gestiones encaminadas al esclarecimiento de lo ocurrido, las cuales permitieron identificar y detener al presunto responsable, al que se le atribuyen el delito de maltrato animal y delito robo con fuerza en las cosas.

Noticias relacionadas

El detenido, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Fuente: El Periódico de Mediterráneo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenidos por aislar a una británica de 91 años en Calp para quedarse con su patrimonio
  2. Largas colas a pleno sol en Alicante para embarcar hacia Tabarca: 'No es normal tener que venir media hora antes si no hay sombra
  3. Un arrollamiento obliga a interrumpir el servicio en la Línea 1 del TRAM de Alicante
  4. Benidorm pone en marcha la segunda gran transformación de la avenida del Mediterráneo
  5. El PP y el PSOE se acusan mutuamente por la ausencia de conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante-Elche
  6. La Aemet lo confirma: 40°C de sensación térmica en Torrevieja y aviso amarillo en Alicante próximamente
  7. Vecinos de Campoamor vuelven a echarse a la calle para reclamar la regeneración de la playa de Barranco Rubio
  8. La Justicia anula la concesión del Ayuntamiento de Torrevieja del contrato de hamacas, sombrillas y recreativos acuáticos de las playas

Más de cien vecinos dependen de la ayuda a domicilio municipal en Torrevieja, que invertirá un millón anual en el servicio

Más de cien vecinos dependen de la ayuda a domicilio municipal en Torrevieja, que invertirá un millón anual en el servicio

La provincia de Alicante se prepara para una "ponentà" con aviso naranja y hasta 43°C en el litoral norte

La provincia de Alicante se prepara para una "ponentà" con aviso naranja y hasta 43°C en el litoral norte

El nuevo escenario del fuego en España: menos incendios forestales, pero más devastadores

El nuevo escenario del fuego en España: menos incendios forestales, pero más devastadores

Un dispositivo del tamaño de la palma de la mano puede hackear un Boeing 737 en solo un minuto

Un dispositivo del tamaño de la palma de la mano puede hackear un Boeing 737 en solo un minuto

El Imserso retoma para la temporada 2026-2027 los viajes a 50 euros y con mascota

El Imserso retoma para la temporada 2026-2027 los viajes a 50 euros y con mascota

IKEA lo vuelve a hacer: 10 muebles para aprovechar cada centímetro de casa en la vuelta al cole

IKEA lo vuelve a hacer: 10 muebles para aprovechar cada centímetro de casa en la vuelta al cole

Callosa de Segura vuelve a rendir homenaje a San Roque en su día grande

Callosa de Segura vuelve a rendir homenaje a San Roque en su día grande

Informe: 2025 registró máximos históricos en emisiones atmosféricas, subida del mar y calor oceánico

Informe: 2025 registró máximos históricos en emisiones atmosféricas, subida del mar y calor oceánico
Tracking Pixel Contents