La guerra entre los Moriña y los Salazar deja tres muertos y desata la alarma por las armas de asalto en Huelva

La escena muestra tres cadáveres en el suelo en medio de una plazoleta de la barriada de El Rocío, en Isla Cristina (Huelva), este pasado domingo. Son un adolescente de 16 años que pasaba por allí y dos mujeres de la misma familia, madre e hija. La más joven, de 39 años, estaba embarazada de 8 meses y el no nato también ha perdido la vida. Según las primeras hipótesis, es el resultado de un ajuste de cuentas entre dos clanes. Fuera de la imagen, el nieto e hijo de las fallecidas, de 18 años, está herido de gravedad por otro disparo de un arma larga. Un quinto varón ha sido alcanzado por una bala, aunque las lesiones causadas son leves.

Según las primeras pesquisas, lo ocurrido estaría relacionado con una disputa que se abrió hace años entre los Moriña y los Salazar. Un hombre de esta segunda familia conocido como ‘El Baba’ mató en septiembre de 2024 a un hermano de su mujer y a otro le alojó una bala en la cabeza. El tiroteo se produjo en el barrio de El Torrejón de Huelva. Las víctimas contaron su versión de los hechos en televisión, mientras que el presunto autor fue detenido en Gijón semanas después e ingresó de inmediato en prisión a la espera de juicio.

En junio de 2025, se produjo un nuevo tiroteo. Esta vez en la calle Huerto de la Potala de Isla Cristina. La prensa onubense también lo relacionó con un ajuste de cuentas por el asesinato de septiembre, narrado en el párrafo anterior. En este episodio perdió la vida el padrastro de ‘El Baba’ y fue herida de gravedad una mujer, a priori su hija, que fue trasladada a un hospital de Sevilla.

Según ha podido confirmar El Correo de Andalucía, las fallecidas este pasado domingo son la hermana y la madre de ‘El Baba’. El herido de gravedad es su sobrino. Los asaltantes llegaron en moto, les dispararon, se fueron y quemaron el vehículo. Antena 3 mostró en exclusiva imágenes del rescate de un fusil de asalto por parte de los agentes de la Benemérita junto a la motocicleta calcinada, aunque este periódico no pudo confirmar que se tratara del utilizado en este suceso.

Agentes de la Guardia Civil consultados por este periódico señalan su preocupación por la presunta utilización de un fusil de asalto en unos asesinatos que continúan bajo secreto de sumario. "Ya no son solo armas usadas por el narcotráfico, sino por vecinos, están al alcance de cualquier persona", afirman estas fuentes a El Correo de Andalucía. "La inseguridad es creciente y peligrosa. No hablamos de conflictos por narcotráfico. Aquí se ve que es fácil conseguir un arma".

Este caldo de cultivo lo achacan a la inseguridad generada por el narcotráfico. "No estamos cerca, pero tampoco lejos de países en los que la delincuencia se apodera de la ciudadanía", insisten. "Desde 2024 se vienen arrastrando los tiroteos con muertes en la zona". Además, recalcan la impunidad con la que actúan los delincuentes.

Desde Jucil piden "más refuerzos" tras lo ocurrido. Fuentes de esta asociación de guardias civiles insisten en que el peligro ya no está solo en el mar, sino también en tierra. "Estamos en una zona que se nos puede ir de las manos", señalan desde esta asociación. "La logística en tierra también es fundamental", inciden para reclamar más medios materiales y humanos.

Fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles consultadas por El Correo de Andalucía se sorprendieron con la "contundencia" de la situación. Insisten en que llevan años denunciando la creciente inseguridad que sufren en la provincia de Huelva. “Aquí hace falta de todo. Más medios materiales y humanos”, afirman. A través de redes sociales solicitaron igualmente un refuerzo real de las plantillas.

Una escena dantesca

Isla Cristina guardó un minuto de silencio en memoria de los tres fallecidos. El alcalde de la localidad, Jenaro Orta, habló de una "situación dantesca" en la barriada: "Una imagen que no se le va a olvidar en la vida a nadie. Allí los vecinos son gente humilde y pacífica. Estaban mirando con mucha calma lo ocurrido hasta que llegaron los familiares. Solo tengo en la memoria otro momento de este tipo, con un silencio abismal solo roto por el llanto de la familia".

Por el momento, no hay detenciones en relación con lo sucedido. Aún es pronto, según la subdelegada del Gobierno, María José Rico. "Reitero la cautela, la prudencia y les pedimos que sean cautos y prudentes", señaló la subdelegada por un caso que está bajo secreto de sumario.

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Agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están desplegados en el barrio de El Torrejón, en Huelva capital, en un dispositivo de seguridad preparado para evitar nuevos incidentes entre las dos familias. "Se mantendrá el tiempo que sea necesario", explicó Rico en su comparecencia este lunes.

Fuente: El Correo de Andalucía