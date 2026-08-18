Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso naranjaZonas y horas de alerta por calorAgresión mortal en San JuanTaxista "inmigrantes"Paciente espera 4 mesesEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Investigación

La jueza ordena el ingreso en prisión provisional de la mujer acusada de matar a su pareja con un arma blanca en Sevilla

Una mujer de 33 años ha sido detenida en Estepa como presunta autora de un homicidio ocurrido este domingo, que se habría producido con arma blanca

Un agente y un coche de la Guardia Civil.

Un agente y un coche de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Claudio Guarino

Sevilla

La mujer acusada de matar a su pareja en Estepa (Sevilla) ha sido enviada a prisión provisional a la espera del juicio. Así lo ha acordado la titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepa (Sevilla) después de que se le detuviera como la presunta autora de la muerte de su pareja sentimental este pasado domingo.

La acusada ha prestado declaración durante la mañana de este martes. De la misma manera, han pasado por sede judicial varios testigos de los hechos, según informó la oficina de prensa del TSJA. A la mujer se le atribuye un presunto delito de homicidio.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que la mujer, de 33 años, fue detenida en Estepa por haber acabado con la vida presuntamente a su pareja sentimental, un hombre de 36 años, en una vivienda rural. El cuerpo de varón fue encontrado en el lugar con signos de violencia causadas, según las primeras investigaciones, por heridas de arma blanca. Por el momento, no han trascendido más detalles de lo ocurrido.

Fuente: El Correo de Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenidos por aislar a una británica de 91 años en Calp para quedarse con su patrimonio
  2. Largas colas a pleno sol en Alicante para embarcar hacia Tabarca: 'No es normal tener que venir media hora antes si no hay sombra
  3. Un arrollamiento obliga a interrumpir el servicio en la Línea 1 del TRAM de Alicante
  4. Benidorm pone en marcha la segunda gran transformación de la avenida del Mediterráneo
  5. El PP y el PSOE se acusan mutuamente por la ausencia de conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante-Elche
  6. La Aemet lo confirma: 40°C de sensación térmica en Torrevieja y aviso amarillo en Alicante próximamente
  7. Vecinos de Campoamor vuelven a echarse a la calle para reclamar la regeneración de la playa de Barranco Rubio
  8. La Justicia anula la concesión del Ayuntamiento de Torrevieja del contrato de hamacas, sombrillas y recreativos acuáticos de las playas

Prueban un sistema para evitar las estelas de los aviones, que impactan sobre el clima

Prueban un sistema para evitar las estelas de los aviones, que impactan sobre el clima

Puente confirma que Renfe se prepara para operar la alta velocidad que unirá Vigo y Portugal

Puente confirma que Renfe se prepara para operar la alta velocidad que unirá Vigo y Portugal

La hoguera Ciudad Jardín exige a la Federació que se desmarque del veto del Ayuntamiento de Alicante a nuevas comisiones

La hoguera Ciudad Jardín exige a la Federació que se desmarque del veto del Ayuntamiento de Alicante a nuevas comisiones

El gobierno de Barcala culpa al Consell de no abrir el expediente sancionador a Tambora pese a enviarle la documentación 18 días después del precinto

El gobierno de Barcala culpa al Consell de no abrir el expediente sancionador a Tambora pese a enviarle la documentación 18 días después del precinto

La Generalitat propone inyectar 52.000 euros a la empresa que organiza la feria taurina de Hogueras en Alicante tras una sentencia judicial

La Generalitat propone inyectar 52.000 euros a la empresa que organiza la feria taurina de Hogueras en Alicante tras una sentencia judicial

Conchi Gabarrón pone el broche a tres noches de emoción en Santa Pola al proclamarse Reina de la Tercera Edad

Conchi Gabarrón pone el broche a tres noches de emoción en Santa Pola al proclamarse Reina de la Tercera Edad

Benidorm encapçala el rànquing nacional de nombre de nits tòrrides este estiu: 61 sense baixar dels 25 °C

Benidorm encapçala el rànquing nacional de nombre de nits tòrrides este estiu: 61 sense baixar dels 25 °C

El embalse del Amadorio de La Vila acoge una gran obra para proteger el agua de siete localidades de la Marina Baixa frente al cambio climático

El embalse del Amadorio de La Vila acoge una gran obra para proteger el agua de siete localidades de la Marina Baixa frente al cambio climático
Tracking Pixel Contents