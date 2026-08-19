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Un policía nacional fuera de servicio salva a un hombre de 70 años en la Pobla de Vallbona

El oficial almorzaba con un inspector-jefe jubilado cuando han escuchado cómo caía el hombre de forma fulminante

El practicarle rápidamente la reanimación cardiopulmonar ha permitido que recuperara la consciencia y fuera trasladado a un hospital

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Imagen de archivo de la Policía Nacional / Policía Nacional

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Miguel Pérez

València

Un almuerzo placentero puede acabar de mil maneras, incluso de la forma más inesperada. Enrique, un oficial de la Policía Nacional fuera de servicio destinado a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana en València (BPSC) y un inspector-jefe jubilado se encontraban este miércoles en el Bar Vallbona de la Pobla de Vallbona siguiendo el ritual valenciano del almuerzo cuando poco después de las diez de la mañana un estruendo a sus espaldas les sobresaltaba. Era un hombre de 70 años de edad que había caído de forma fulminante al suelo.

El oficial de policía no se lo ha pensado dos veces y se ha ido directamente al hombre, quien ni respondía a los estímulos ni respiraba, por lo que rápidamente iniciaba las tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP). El inspector-jefe jubilado apartaba las mesas para dejar espacio a su compañero y para la llegada de los servicios sanitarios.

Consiguió que recuperara la consciencia

Durante varios minutos, Enrique ha estado intentando que el hombre reaccionara, pues tenía los ojos en blanco y no respiraba, consiguiendo tras un ingente esfuerzo que comenzara a dar señales de alguna leve reacción.

El oficial de policía ha contactado con el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y con su coordinador para evaluar la situación, derivando con celeridad una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), minimizando así el tiempo de respuesta.

Mientras esperaban al SAMU, el agente fuera de servicio ha seguido con las maniobras de RCP, consiguiendo reanimarlo y que recuperara la consciencia, siendo atendido a la llegada de los sanitarios.

Los clientes del Bar Vallbona que se encontraban en ese momento en el citado establecimiento hostelero han felicitado al oficial Enrique por su rapidez y conocimientos, que han permitido evitar un fatal desenlace.

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La sintomatología que ha sufrido este hombre de 70 años de edad es una bradicardia aguda, es decir, una disminución repentina de la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto. Gracias a la labor del oficial Enrique, el hombre ha podido recuperar sus constantes vitales y ser trasladado en ambulancia hasta el Hospital de Llíria, donde ha quedado ingresado en observación.

Fuente: Levante - EMV

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