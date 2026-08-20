Crimen
Dos testigos del asesinato de Massanassa señalan que "salió de la calle de al lado y fue directamente a por él"
Las mujeres acompañaban al hombre desde el pub hasta su casa cuando fue abordado, supuestamente, por su sobrino
Tras la puñalada cayó al suelo y al darle la vuelta vieron la gravedad y alertaron al 112
Poco a poco se va sabiendo más cosas sobre el asesinato esta mañana de un hombre de 43 años en Massanassa a manos, supuestamente, de su sobrino de 22 años. Como ha venido publicando este periódico, los hechos han ocurrido a primeras horas de la mañana de hoy tal y como ha avanzado en exclusiva Levante-EMV.
Este periódico ha localizado a dos mujeres que acompañaban a la víctima desde donde se produjo la pelea inicial hasta su casa. Han explicado que los separaron en el pub y al echar al joven del local de ocio se marchó. Ambas mujeres acompañaron al hombre hasta su casa porque "era conocido de mi marido y nos pidió que lo acompañáramos" y tras salir del local caminaron por toda la avenida de Blasco Ibáñez y al llegar a la altura del 140, cuando ya llevaban unos 300 metros recorridos, "apareció de la calle de al lado una persona que se fue directamente a por él" indicando que "tras apuñalarlo intentó subirse a la acera y ponerse a resguardo, pero cayó desplomado".
Salió y fue directo a por él
El agresor salió de la calle Sant Joan, explican, con una mochila al hombro de la cual sacó un cuchillo y lo hirió a la altura del corazón. Al verlo caer "le dimos la vuelta y vimos que lo habían apuñalado" por lo que de inmediato alertaron al 112 acudiendo la Policía Local y la Guardia Civil.
Mientras, las dos mujeres relataban que el supuesto autor se dio a la fuga "tirando el cuchillo a un descampado" que hay en las inmediaciones y "todo se llenó de policías y ambulancias". Las dos mujeres no han querido contar más "porque estamos muy cansadas y no hemos dormido, todavía".
- El juez deja vía libre al Ayuntamiento de Bigastro para desalojar a la concesionaria del camping La Pedrera
- Estos son los municipios en aviso rojo sanitario por temperaturas extremas en Alicante
- Los padres del colegio Mediterráneo de Alicante piden permiso para instalar ventiladores y el Ayuntamiento no contesta
- Cambio drástico en el norte de Alicante: de la alerta roja de hoy al aviso amarillo por tormentas, granizo y rachas de viento para mañana
- El Constitucional allana el camino al Gobierno para derribar las casas de la playa de Babilonia en Guardamar al suspender la protección del Consell
- El Gobierno multa con cuantías de hasta 800 € a una decena de profesores por incidentes durante la huelga educativa
- El proyecto de nueva estación de autobuses de Torrevieja tendrá que esperar al menos hasta 2028
- Nuria Montes (Hosbec): 'Nos preocupa que los turistas españoles vean los hoteles como algo inaccesible