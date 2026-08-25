Seis años y medio de cárcel por intentar viajar de València a Rumanía con dos kilos de cocaína

El atasco de su maleta en la cinta de equipajes la descubrió y con ello lo que llevaba dentro. Nada más y nada menos que dos kilos y medio de cocaína y seis kilos de cannabis. Lógicamente no iba a dejarla y regresó a reclamarla ocho días después. Se trata de una mujer, de nacionalidad rumana y sin antecedentes penales, que sobre las diez de la mañana del 10 de julio de 2025 facturó una maleta de su propiedad con la finalidad de trasladarla en un vuelo de la compañía Austrian Airlines con salida a las 11:25 horas desde el aeropuerto de València hasta Viena, siendo el destino final Bucarest. Al hacer transbordo al vuelo de la compañía Lufthansa y tras quedar atascada la maleta en la cinta de equipajes, se procedió al examen de su contenido en la máquina de Rayos X, presentando ciertas sospechas sobre la licitud de lo que llevaba en su interior. Y acertaron. La mujer fue arrestada ocho días más tarde, cuando regresó a España y reclamó la propiedad de la maleta.

Ah la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha confirmado la condena a seis años y medio de prisión impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de València a esta mujer que intentó viajar de València a Bucarest, capital de Rumanía, con las drogas en su maleta.

Tráfico de drogas y agravación notoria

La Sección Segunda de la Audiencia de València la condenó a seis años y medio de prisión y al pago de una multa de 100.000 euros como autora de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud y con agravación de notoria importancia.

La defensa recurrió esa sentencia, dictada el pasado 18 de febrero, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que ha desestimado ahora íntegramente, en una resolución fechada este 7 de julio, el recurso de apelación.

No se rompió la cadena de custodia

Los magistrados del Alto Tribunal valenciano descartan que se produjera una ruptura de la cadena de custodia de la droga aprehendida, como argumentaba la apelante.

Igualmente, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV rechaza que se haya vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de la penada, que alegaba que desconocía el contenido de la maleta que ella misma había facturado sin ropa ni otros enseres personales, y cuya devolución reclamó al volver a España el 18 de julio de 2025.

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La sentencia de apelación no es firme y puede ser recurrida en casación a su vez ante el Tribunal Supremo.

Fuente: Levante - EMV