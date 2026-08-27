Tarifa
Muere un buzo de 55 años tras ser rescatado en Cádiz
El fallecimiento se ha debido a una posible parada cardiorrespiratoria
EP
Un buzo de 55 años ha fallecido este miércoles tras ser rescatado en la costa de Tarifa (Cádiz), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.
El teléfono 112 atendió minutos antes de las 14,00 horas una llamada de auxilio que alertaba de un buzo en mal estado en el agua, detrás de la Isla de Tarifa, a unos diez metros de la costa, en una zona de buceo.
Desde la sala coordinadora se movilizó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a Salvamento Marítimo, a la Policía Portuaria y a la Policía Local.
Fuentes de la Guardia Civil han informado al 112 que el buzo fue rescatado en un primero momento por una embarcación de recreo y, posteriormente, fue trasladado a una embarcación de Salvamento Marítimo, que lo evacuó al Puerto de Tarifa con una posible parada cardiorrespiratoria.
Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de la víctima, a pesar de los intentos de los servicios médicos por salvarle la vida.
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