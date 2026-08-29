Muere un hombre de 70 años en una playa de Dénia tras golpearse en la cabeza

Un hombre de 70 años ha fallecido este sábado en una playa de Dénia después de sufrir un golpe en la cabeza, que le provocó una parada cardiorrespiratoria. Los hechos han sucedido este mediodía en la playa del Trampolí cuando, al parecer, el bañista se ha tirado al agua y se ha golpeado con las rocas.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido un aviso a las 12.42 horas para atender a un bañista que se encontraba en estado crítico. Hasta el lugar se ha movilizado inmediatamente una ambulancia del SAMU para asistir al afectado.

A su llegada, los servicios médicos han comprobado que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria los sanitarios han iniciado las correspondientes maniobras de reanimación con el objetivo de recuperar sus constantes vitales y tratar de salvarle la vida.

Playa del Trampolí de Dénia donde ha fallecido un hombre de 70 años. / L-EMV

A pesar de los esfuerzos realizados, los sanitarios finalmente solo han podido confirmar el fallecimiento del bañista en el mismo lugar del accidente.

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Movilizado un helicóptero medicalizado

Ante la gravedad de la emergencia, el CICU también había movilizado un helicóptero medicalizado para reforzar el dispositivo sanitario, aunque finalmente no ha llegado a aterrizar. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que el hombre sufrió el golpe en la cabeza que desencadenó el fatal desenlace.

Fuente: Levante - EMV