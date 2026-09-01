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Apuñalamiento mortal en Barcelona: los Mossos investigan la muerte de un hombre en la calle

El cuerpo de la víctima ha sido localizado esta madrugada delante del número 15 de la calle Sant Jaume

Los Mossos han cortado las calles Sant Jaume y Divina Pastora.

Los Mossos han cortado las calles Sant Jaume y Divina Pastora. / Eduard Font Badia

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Eduard Font Badia

Manresa

Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte de un hombre que ha sido localizado esta madrugada del martes en la calle Sant Jaume de Manresa. Según las primeras informaciones, se trataría de un apuñalamiento mortal. La policía catalana mantiene abierta una investigación para determinar las circunstancias de los hechos y esclarecer qué ha ocurrido.

Según ha informado un vecino de la zona a Regió7 -medio del mismo grupo de El Periódico-, a las 3:30 de la madrugada «se han oído gritos y ruido» en la calle. Pasadas las 5 de la madrugada, los servicios de emergencia han recibido el aviso del incidente. El cuerpo de la víctima ha sido encontrado delante del número 15 de la vía. De momento, no ha trascendido su identidad.

Esta mañana, los Mossos han cortado la calle Sant Jaume para permitir las tareas policiales y el levantamiento del cadáver. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la comitiva judicial. La policía también ha restringido el tráfico y el paso de peatones en la calle Divina Pastora mientras se llevaban a cabo las actuaciones relacionadas con la investigación.

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Los agentes trabajan ahora para reconstruir los hechos y determinar la autoría del apuñalamiento.

Fuente: Regió7

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