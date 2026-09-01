Andalucía
Muere un trabajador en Granada al desplomarse una chimenea apuntalada para su demolición
La Policía Nacional investiga las circunstancias del accidente ocurrido en el barrio granadino del Zaidín mientras analiza si existe alguna relación con los seísmos registrados en las últimas semanas
Redacción
Un trabajador de unos 42 años, de nacionalidad colombiana, ha fallecido este martes después de que una chimenea que estaba apuntalada para su demolición le cayera encima en la calle Laureado López Muñoz, en el barrio del Zaidín, en Granada. El accidente se produjo minutos antes de las 11.00 horas y está siendo investigado por la Policía Nacional, que también analiza si existe alguna vinculación entre lo ocurrido y la serie de seísmos registrados en la provincia durante las últimas semanas, aunque por el momento no se ha establecido esa relación.
El aviso llegó al servicio de emergencias 112 pocos minutos antes de las 11.00 horas. Según la información facilitada, una chimenea había caído sobre un trabajador que se encontraba realizando labores en la zona. Desde la sala coordinadora se movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, además de efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local.
Qué se investiga sobre el accidente ocurrido en el Zaidín de Granada
Los equipos de emergencia desplazados al lugar practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar al operario. Sin embargo, pese a los intentos realizados, no fue posible salvar su vida.
Tras confirmarse el fallecimiento, el suceso fue comunicado al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo, organismos que intervienen en este tipo de accidentes para el análisis de las circunstancias en las que se producen.
La investigación ha quedado en manos del Cuerpo Nacional de Policía. En el lugar trabajan efectivos de la Policía Científica, del Grupo de Homicidios y técnicos de la Inspección, con el objetivo de esclarecer cómo se produjo el desplome de la chimenea y determinar todos los extremos del accidente.
Las pesquisas también tratan de aclarar si el estado de la estructura puede guardar alguna relación con la sucesión de seísmos que ha afectado a la provincia granadina en las últimas semanas. No obstante, fuentes policiales señalan que esa posible conexión todavía no puede establecerse y forma parte de las investigaciones abiertas.
La posible relación con los seísmos y la reacción de UGT Granada
Según las mismas fuentes, la serie de terremotos ha obligado a apuntalar cientos de chimeneas en edificios de la ciudad. Aun así, insisten en que por el momento no puede afirmarse que esa circunstancia esté relacionada con el fallecimiento del trabajador.
El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Granada, Francisco Ruiz-Ruano, ha explicado que, según los primeros indicios, el fallecido era un trabajador colombiano de unos 42 años que realizaba tareas de reparación en la zona de chimeneas del Zaidín, donde se estaban retirando elementos afectados tras los terremotos.
Ruiz-Ruano ha indicado además que, al parecer, el operario era autónomo, aunque desde UGT consideran que se trata de un accidente laboral, al producirse mientras desarrollaba su actividad profesional. El sindicato ha anunciado una concentración prevista para este miércoles en señal de repulsa por esta nueva muerte en el trabajo, que, según ha señalado, sería la cuarta registrada en lo que va de año en la provincia de Granada.
El responsable sindical también ha denunciado una situación de "inacción institucional" frente a la siniestralidad laboral y ha reclamado la creación y articulación de la figura del delegado territorial de prevención, que considera una herramienta "indispensable" para supervisar la seguridad en obras y pequeñas empresas donde no existe representación sindical.
Fuente: El Correo de Andalucía
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