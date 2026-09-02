Prisión para cuatro miembros de una banda que robaba en domicilios en València mediante el método de la copia de llaves

Todo comenzó la madrugada del 20 de agosto cuando el propietario de una vivienda, que se encontraba ausente por vacaciones, recibió una alerta de la cámara de seguridad instalada en la puerta de su domicilio. En las imágenes visualizó en tiempo real a tres individuos forzando la cerradura, ahuyentándolos tras hablarles directamente a través de la cámara, por lo que dio aviso inmediato a la Policía Nacional.

La operación culminó con la detención in fraganti de cuatro hombres de nacionalidad giorgiana cuando se disponían a perpetrar nuevos robos durante la madrugada. En el registro domiciliario, se intervinieron un kit de herramientas de apertura, joyas, efectos sustraídos y más de 13.000 euros en efectivo.

Copiaban la llave en 30 segundos

De las investigaciones se hizo cargo el Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de València que, tras el análisis de las pruebas, consiguió averiguar que los presuntos autores tenían un claro reparto de papeles. Mientras un miembro realizaba una copia instantánea de la llave en apenas treinta segundos mediante la técnica del impresioning, introduciendo una llave virgen, otros dos individuos bloqueaban y tapaban las mirillas de las puertas colindantes del rellano. Además, un cuarto integrante realizaba labores de contravigilancia en el exterior del edificio.

Efectos incautados a la banda giorgiana que robaba en domicilios de València / Policía Nacional

Banda itinerante asentada en Valencia

Las indagaciones llevadas cabo por los agentes permitieron constatar que la célula estaba asentada temporalmente en Valencia, pero acumulaba detenciones previas por hechos similares en Madrid y en Alzira, además de constarles arrestos en Georgia y Austria, caracterizándose por su itinerancia delictiva.

Los arrestos tuvieron lugar en la madrugada del viernes 21 de agosto, momento en el que una dotación policial de la Comisaría de Exposición —enmarcada en el dispositivo especial de la Operación Verano— interceptó a los cuatro sospechosos cuando salían de su domicilio con la intención de perpetrar nuevos robos durante la noche. Al verse sorprendidos, trataron de darse a la fuga arrojando los útiles al suelo, si bien fueron rápidamente detenidos. Los efectos arrojados —un kit completo de herramientas para realizar las técnicas del impresioning y resbalón— fueron intervenidos de inmediato por los agentes.

Tras las detenciones, se pudo esclarecer su participación en otro robo consumado el pasado 29 de julio en la capital valenciana, llevándose a cabo la entrada y registro en el domicilio de los sospechosos, ubicado en el barrio de Barona de València. En dicho registro se intervinieron 13.463 euros en efectivo — ya devueltos en parte al perjudicado de uno de los robos—, numerosos útiles para la técnica del impresioning, ganzúas, espadines y kits de apertura rápida, así como joyas, relojes, gafas de sol, perfumes y teléfonos móviles procedentes de los ilícitos.

Los cuatro detenidos, de origen georgiano, fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de dos robos con fuerza, decretándose su inmediato ingreso en prisión provisional.

Consejos de la Policía para prevenir robos en viviendas:

La Policía Nacional ha aprovechado esta detención para dar a conocer concejos de cara a prevenir robos en viviendas, adoptando de medidas preventivas básicas:

Comprobar que las puertas estén cerradas con llave, para evitar que losladrones accedan mediante el método del “resbalón”, incluso cuando se encuentre en el interior o ausente por breve espacio de tiempo.

Designar a personas de confianza que puedan vaciar la correspondencia del buzón.

Avisar de inmediato al teléfono 091 ante la presencia de personas sospechosas en el interior o en las inmediaciones de una vivienda, especialmente si manipulan timbres, telefonillos o cerraduras.

Desconfiar de revisores y técnicos que no tengan cita previa. Comprobar los hechos con la empresa y, si hay duda, no permitirles el acceso.

Una pequeña inversión puede mejorar la seguridad de la vivienda:

Cambio de bombín por otro con certificado de calidad.

Cerrojos para ventanas correderas.

Cerrojo electrónico.

Mirilla electrónica.

Comprobar si la puerta ha sido marcada con hilos de pegamento, papeles, cuñas o alfileres, colocados entre el marco y la puerta, utilizados por los delincuentes para detectar viviendas desocupadas. En el caso de detectar alguna marca, alertar de inmediato al 091.

Noticias relacionadas

Instalar sistemas de seguridad en las viviendas, como cámaras o alarmas, que actúan como elemento disuasorio.

Fuente: Levante - EMV