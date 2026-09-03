Violencia de Género
Detenido en Santander un joven de 18 años por agredir a su pareja de 17
La menor tuvo que ser trasladada al hospital
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Europa Press
SANTANDER
La Policía de Santander ha detenido esta madrugada a un joven de 18 años por agredir a su pareja de 17 tras una discusión en la calle.
El joven fue detenido sobre la 1.30 horas en la calle Castilla como presunto autor de un delito de violencia de género, ya que poco antes, tras una discusión, había agredido físicamente a su pareja, tirándola del pelo, empujándola y arrojándola al suelo.
La menor fue trasladada por los agentes al Hospital Marqués de Valdecilla para ser asistida.
Por estos hechos, se han instruido diligencias para el juzgado por un supuesto delito de violencia de género.
- Colectivos convocan en Alicante una concentración en respuesta a la de Ceuta bajo el lema “paremos los pies al rascismo”
- La Policía de Alicante alerta de una estafa en WhatsApp que permite usar la cuenta del afectado sin expulsarlo de ella
- Movilización multitudinaria en Alicante a favor de Ceuta y con insultos contra Pedro Sánchez: “Queremos una respuesta a la altura”
- Estafan mas de 70.000 euros a una mujer en Altea tras hacerse con el control de su móvil
- Un hacker asegura haber tomado el control de la depuradora de San Isidro-Albatera y enciende las alarmas
- El incendio con explosiones de nueve coches en una campa junto al aeropuerto de Alicante-Elche alerta a los vecinos
- La uva embolsada del Vinalopó estabiliza los cultivos tras perder 4.000 hectáreas en cinco años
- Llorca se niega a retirar la subvención a la Cámara de Comercio de Alicante pese a la ilegalidad en la construcción de la nueva sede