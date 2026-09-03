Homicidio
La Policía encuentra los restos óseos de Nizan, el bebé que fue enterrado en una vivienda de Tarragona
La Policía Nacional ha comunicado a los Mossos d'Esquadra dónde podría encontrarse el cadáver del pequeño
Los restos hallados apuntan a que se trata del hijo del matrimonio detenido este miércoles en València por homicidio
Nizan ha sido localizado. El grupo de Homicidios de la Policía Nacional en València que investigaba lo ocurrido tras detener a los padres este miércoles en València, tal y como publicó en exclusiva Levante-EMV, ha logrado averiguar dónde habían enterrado Cristina y Jesús el cuerpo de Nizan, el bebé de 18 meses que buscaba la Policía y los Mossos d'Esquadra después de la denuncia del abuelo paterno.
Los agentes del cuerpo policial catalán han acudido a la vivienda y, tras una minuciosa inspección de la zona y siguiendo las instrucciones de los agentes de la Policía Nacional, han logrado dar con unos restos óseos del pequeño. Durante toda la tarde de este jueves, un equipo de la Policía Científica de los Mossos d'Esquadra han estado recogiendo muestras del lugar donde ha sido hallado el cadáver del bebé.
Según pudo saber en exclusiva Levante-EMV, fue el pasado viernes 28 de agosto, sobre las once de la mañana, cuando de manera inesperada el abuelo recibió una llamada de su nuera diciéndole que tenía "una noticia muy triste" que comunicarle, ya que el pequeño, al que llamaban Nizan, había muerto. En esa conversación le habría explicado que ambos habían encontrado al niño muerto una mañana y que habían decidido enterrarlo en una caja de cartón dentro de la vivienda.
Ante esta situación, el abuelo decidió acudir a la Comisaría de Castellón y denunciar los hechos, lo que motivó la movilización de la policía autonómica catalana para que acudieran al domicilio de la pareja en Santa Bárbara (Tarragona).
Los detenidos, la madre Cristina S. C., de 29 años, y el padre, Jesús A. R., de 35 años, naturales de Castellón, se habían trasladado a vivir a Tarragona hace varios años. Y es allí, en la ciudad catalana, donde se le perdió la pista al pequeño.
Pesó dos kilos y medio
Como ha publicado Levante-EMV, Nizan fue el primer bebé del año 2025 en Santa Bàrbara (Tarragona), nacido el 14 de enero y pesando dos kilos y medio. Los miembros de la corporación dieron la enhorabuena a los padres y la bienvenida al pequeño como nuevo vecino de la localidad. Fue durante un acto celebrado en el Ayuntamiento de Santa Bàrbara con la idea de implantar una nueva tradición, la de dar la bienvenida al primer bebé del año, felicitando a sus padres y haciéndoles entrega de diferentes obsequios.
Desde el consistorio tarraconense se señaló que esperaban que "Nizan fuera un niño participativo y que quisiera formar parte activa en el máximo número de actividades en el municipio".
La detenida posaba con el bebé cuyos restos ahora han sido localizados, además de estar acompañada ese día por dos de sus hijas menores. Se desconoce por qué el padre no apareció en la fotografía en la recepción municipal en marzo de 2025. Las hijas, tal y como ha publicado este periódico han quedado a cargo del abuelo paterno.
Fuente: Levante - EMV
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