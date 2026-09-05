Cataluña
Un hombre de unos 40 años muere ahogado tras saltar de un ferry en Tarragona
Con esta víctima, son ya 25 las personas que han muerto en las playas catalanas desde que el pasado 15 de junio empezó oficialmente la campaña de baño en Cataluña
EFE
Un hombre de unos 40 años de nacionalidad inglesa murió ahogado este viernes tras saltar de un ferry turístico que iba de Cambrils y Salou (Tarragona).
Según ha avanzado el 'Diari de Tarragona' y han confirmado a EFE fuentes de la Generalitat, el fallecido iba a bordo del ferry 'Dorimar' con su padre y su hermano, que también se tiró al agua, con el objetivo de llegar a nado a la playa.
Se trata de la segunda víctima mortal ahogada en playas catalanas que se conoce este sábado, después de que también Protección Civil haya comunicado la muerte por ahogamiento de un hombre de 78 años de nacionalidad francesa mientras se bañaba en la playa de Lloret de Mar (Girona).
Con esta víctima, son ya 25 las personas que han muerto en las playas catalanas desde que el pasado 15 de junio empezó oficialmente la campaña de baño en Cataluña.
Fuente: El Periódico
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