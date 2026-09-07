LAS IMÁGENES DE LA GUARDIA CIVIL
Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: Caos, suciedad, un mechón de pelo en el armario y unas bragas robadas
La Guardia Civil señala como "indicio de interés criminalístico" que Manuel González guardara en un cajón un mechón de pelo de mujer con un coletero. Su hermano guardaba otro en su habitación, dentro de una caja junto a unos dientes humanos
El informe recoge como otro indicio "unas bragas blancas" que estaban en una estantería de la planta de arriba de la casa. No son de la víctima. Julián, el asesino confeso, nunca tuvo pareja y robó ropa interior de al menos una vecina
La inspección de la casa de los hermanos Julián y Manuel González, acusados de matar y descuartizar a su vecina, Francisca Cadenas, mostró cómo los dos presuntos asesinos vivían rodeados de suciedad y con los restos de la mujer bajo el patio.
El informe de Criminalística de la Guardia Civil, adelantado por el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, señala en varias ocasiones la suciedad y el caos presentes en la vivienda. Incluso en el patio, sobre el lugar donde estaba enterrada Francisca, los hermanos habían acumulado "macetas, cubos, garrafas de agua, bebederos, productos de limpieza, bombonas de butano y dos lavadoras".
Los hermanos tenían una habitación cada uno en la planta baja. Julián tenía además otra en la planta de arriba. En la habitación de Manuel, el hermano mayor, encontraron una carabina y una pistola de aire comprimido.
Comida en mal estado
Los guardias civiles del Departamento de Escena del Crimen que elaboraron el informe destacaron también la suciedad presente en el resto de la casa, especialmente en la cocina y el cuarto de baño. Así, el informe recoge que la cocina "está desordenada, cubierta por suciedad, sartenes, cacerolas y otros enseres dispuestos por encima de los muebles, así como comida en mal estado".
Manuel y Julián González vivieron solos tras la muerte de su padre y su tío. La inspección de la habitación de Manuel permitió encontrar "un indicio de interés criminalístico": en el primer cajón del armario, bajo la ropa, había un cajón con un mechón de pelo de mujer con un coletero. En la habitación del otro hermano, Julián, los investigadores ya habían encontrado también otro mechón de pelo. Este, dentro de una caja y junto a varios dientes humanos.
La planta de arriba de la vivienda estaba aún mas desordenada y sucia, como revelan las imágenes del informe. Hay un viejo somier abandonado, multitud de objetos, como si los hermanos hicieran toda su vida en la planta baja. En una estantería frente a las escaleras, los investigadores encontraron "unas bragas de color blanco, siendo recogidas y reseñadas como D1-H11-IN1" para enviarlas al laboratorio.
"Son todas unas zorras"
Fuentes consultadas por este canal indicaron que la prenda no pertenecía a Francisca Cadenas. Y apuntaron que Julián, el hermano pequeño y autor confeso del crimen, habría robado ropa interior a al menos una vecina del pueblo aprovechando que en muchas casas de Hornachos se tiende la ropa al aire libre, en patios o balcones.
Los informes de la UCO de la Guardia Civil, que resolvió la desaparición y asesinato de Francisca Cadenas ya recogían la "obsesión sexual" que Julián González tenía hacia su vecina, sus comentarios despectivos y cosificados sobre ella, otras vecinas del pueblo y las mujeres en general. Así, el 3 de febrero Julián fue grabado hablando solo, murmurando mientras conducía por el pueblo: "Son todas unas zorras putas, putas zorras, y venga tangas, me cago en la leche".
Móvil sexual
Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el secuestro y asesinato de Francisca tuvo un móvil sexual, la misma tesis que sostiene la abogada Verónica Guerrero, que representa a la familia de la víctima.
A los agentes de la UCO les llama la atención (y hacen constar en sus informes) que, a lo largo de su vida, Julián "no se haya relacionado de manera sentimental con alguna mujer". De hecho, destacan que "no se tiene conocimiento de que Julián haya tenido alguna pareja o algún acercamiento a una persona del otro sexo".
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