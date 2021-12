Piden el ingreso en prisión del condenado por matar a un ciclista en Villena

La acusación particular ejercida por la familia de un ciclista de 40 años que murió al ser atropellado en 2018 por un conductor ebrio y drogado que se dio a la fuga ha presentado un recurso contra la decisión del juzgado de lo Penal número 4 de Alicante de dejar en suspenso las penas de dos años y medio de cárcel por homicidio por imprudencia grave y por omisión del deber de socorro. La abogada Cristina Costa señala en el recurso que no concurren los requisitos legales para acordar la suspensión acordada el pasado 26 de noviembre y advierte de que el condenado no es un delincuente primario. Todo lo contrario, afirma que es «un delincuente habitual» y «seguirá delinquiendo en el tiempo».

Para la acusación particular, el condenado «ha demostrado con sus actos que es una persona no capacitada para vivir en sociedad, es un peligro público, por lo que es preciso que el mismo cumpla las penas de prisión impuestas y quede sometido a la reeducación y reinserción que le proporcionará el tratamiento penitenciario». La abogada recoge en su recurso que al conductor condenado le constan en sus antecedentes una falta contra el orden público, desobediencia y resistencia del 6 de diciembre, hecho en el que el vehículo inmovilizado por alcoholemia positiva quebrantó la medida. Asimismo, tiene antecedentes por un delito de robo en agosto de 2014 y otro por agresión sexual y lesiones del 18 de junio de 2016. Por esta agresión e intento de violación a una menor de 17 años en Villena fue condenado a otra pena de dos años y medio de cárcel, pena que también se encuentra en suspenso por decisión del mismo juzgado. Las dos últimas condenas suman cinco años de prisión y ambas están en suspenso a petición de su abogado defensor, José Luis Sánchez Calvo. Para la acusación particular, se trata de delitos muy graves y el Código Penal condiciona esta suspensión a que «no se trate de reos habituales». Señala la abogada que «no se puede permitir por seguridad de los ciudadanos que una persona condenada a dos años y seis meses de prisión» por estos delitos y con sus antecedentes no cumpla las penas en prisión. Por otro lado, la letrada resalta que no hay «ningún esfuerzo reparador» por parte del condenado, ya que la indemnización a la viuda y familiares fue abonada por la aseguradora del coche. El accidente ocurrió el 8 de julio de 2018 en la carretera que va de Villena a Biar. Antonio Díaz fue atropellado mortalmente cuando circulaba en bicicleta junto a su hijo de 8 años, que resultó herido. El autor huyó sin pararse a socorrerles y luego dio positivo en alcohol y drogas.