La Audiencia impone quince años a la indigente que quemó viva a otra en el Monte Tossal

La Audiencia Provincial ha impuesto quince años de prisión por asesinato a la indigente que quemó viva a otra en su chabola en un campamento sito en las proximidades del Monte Tossal de Alicante, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Es la pena que reclamaron para Juana M. M. tanto la Fiscalía, como la acusación particular y la defensa al final del juicio, después de que un jurado la declarara culpable de un delito de asesinato. Una condena negociada entre las tres partes después de que la procesada hubiera admitido ser la autora del incendio que abrasó a la víctima. Inicialmente se pedían hasta 25 años de cárcel por el asesinato. Una pena que se redujo tras la confesión de los hechos de Juana.

A pesar de que el tribunal popular no consideraba probada la atenuante de embriaguez que plantearon las acusaciones, la magistrada señala que esa circunstancia es "inocua" para imponer otra pena distinta a la mínima que prevé el Código Penal para los casos de asesinato. Tampoco se dio por acreditada la existencia de atenuante por enfermedades mentales. El fallo condena además a la acusada a indemnizar con 100.000 euros a la madre de la víctima, así como con 30.000 a la hermana de la fallecida. Esta última cantidad no llega a los 50.000 euros que pedía la acusación particular, al valorar la magistrada que la hermana no estaba personada en esta causa. Aunque al final del juicio, la defensa recordó a la magistrada que la acusada lleva años viviendo en la calle y es insolvente.

La sentencia de la magistrada Virtudes López reproduce los argumentos del tribunal popular cuando dictó un veredicto de culpabilidad hace poco más de una semana. Los hechos ocurrieron el 21 de diciembre de 2019 en un campamento de chabolas del Monte Tossal de Alicante, mientras la víctima estaba durmiendo en una de las chozas. Natalia M., de 35 años y de nacionalidad rusa, murió carbonizada mientras intentaba escapar del fuego, que había sido intencionado. La investigación apuntaba a que la acusada había causado el incendio movida por los celos, ya que la fallecida había empezado a convivir con un hombre que anteriormente había tenido una relación con Juana. El fallo considera probado que aprovechando que la mujer estaba dormida, prendió fuego con el mechero a la chabola. Al no tener la víctima posibilidad de escapar, la sentencia considera que concurre la agravante de alevosía. Para que la víctima no pudiera escapar, había dos vallas cerrando la única salida de la construcción. El cadáver estaba agarrado a ella cuando se localizaron sus restos carbonizados.

Confesión

La sentencia valora que además de la propia confesión de la procesada había otros elementos que la incriminaban en los hechos. Entre ellos, los testimonios de otros indigentes de la zona, que declararon durante el juicio y que la oyeron jactarse de haber cometido el crimen con expresiones como "he matado a la rusa", o "quién me la hace, me la paga". El hombre que había empezado a vivir con la víctima se cruzó con la acusada cuando iba hacia la chabola después de ver las llamas y, según declaró éste, ella le dijo: "ahí la tienes". La sentencia destaca también la reacción de la propia acusada al ver llegar a la Policía al campamento para investigar el asesinato, que nada más cruzarse con los agentes y sin haber mediado palabra antes empezó a decirles que "yo no he hecho nada".