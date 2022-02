Cinco años de cárcel por atracar una farmacia de Petrer armado con un cuchillo

La Audiencia de Alicante ha confirmado la condena de cerca de cinco años de cárcel al autor de un atraco a punta de navaja en una farmacia de Petrer, según la sentencia hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia. La resolución avala la resolución dictada por un juzgado de lo Penal de Alicante que imponía cuatro años y diez meses de prisión para el acusado por un delito de robo con violencia haber asaltado una farmacia con un cuchillo de treinta centímetros de hoja, obteniendo un botín de 200 euros en monedas. El procesado estaba en prisión por estos hechos y contaba con antecedentes por otros hechos similares.

Los hechos ocurrieron el 5 de mayo del pasado 2021, cuando el acusado entró en la farmacia amenazando a una empleada colocándole el cuchillo en el estómago para que le diera el dinero de la caja. La mujer estaba en el mostrador y de espaldas, por lo que no pudo ver bien al atracador. La trabajadora salió corriendo hacia el interior del local, mientras que el asaltante cogió una caja que había debajo del ordenador y que contenía cerca de 200 euros en monedas, dándose a la fuga.

La sentencia dictada por el juzgado de lo Penal cuatro de Alicante había sido recurrida a la Audiencia por la defensa, alegando que el procesado había sido condenado sin pruebas. El acusado se había acogido a su derecho a no declarar y la víctima había testificado que no llegó a ver muy bien a su atracador. Solo que iba vestido con un chándal azul y una gorra roja. Sin embargo, considera la Audiencia que las pruebas practicadas sí conducen a la conclusión de que el procesado fue el autor del robo. Entre ellas, la declaración de un testigo que le vio a la salida de la farmacia, "muy nervioso y con algo en la mano". Su actitud le levantó tantas sospechas, que llegó a seguir el coche con el que se marchó y tomar nota de la matrícula. Otros policías también declararon haber visto al procesado en los alrededores de la farmacia, hecho que les llamó la atención dado que le conocían por otros hechos delictivos anteriores. Aunque en ese momento no dieron importancia a ese hecho, cuando se enteraron del robo, constataron que la descripción de la ropa y del coche que conducía coincidían.

El procesado fue detenido al día siguiente por la Guardia Civil y dentro de su coche fueron localizados el chándal, la gorra y el cuchillo. Por todas estas circunstancias entiende la Audiencia que los datos conducen de forma natural y lógica a atribuir al acusado la comisión de los hechos.