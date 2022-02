Condenada por no dar de alta a siete trabajadoras de un taller de calzado

La Audiencia de Alicante ha condenado a la encargada de un taller de aparado de calzado por tener trabajando a siete empleadas sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El fallo le impone nueve meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores, así como al pago de una multa de 1.080 euros (nueve meses a razón de cuatro euros diarios). El juicio se cerró con una conformidad en la Sección Décima de la Audiencia de alicante, en el que la acusada admitió los hechos. La sala ha admitido suspenderle la pena para que no ingrese en prisión, con la condición de que no vuelva a delinquir en los próximos dos años.

Los hechos se denunciaron en Elda el 22 de febrero de 2019, a raíz de una visita de la inspección de Trabajo a las instalaciones de un taller de aparado de calzado. Los inspectores detectaron que ninguna de las siete trabajadoras del centro estaba dada de alta en la Seguridad Social. Motivo por el que la responsable fue llevada al banquillo, al considerar que con su actitud tuvo un ánimo defraudatorio.

El juicio se celebró el pasado 18 de febrero y apenas duró unos minutos porque la acusada se declaró culpable del delito que se le imputaba. La Fiscalía y la defensa habían llegado a una conformidad por lo que no fue necesario que tuvieran que declarar los testigos que habían sido propuestos por las partes. La sentencia es ya firme y contra ella no cabe recurso alguno, dado que hubo acuerdo. El tribunal considera que en este caso se daban todos los requisitos para suspender la pena a la acusada y que no ingresara en prisión, dado que la acusada no tenía antecedentes penales y no se había declarado responsabilidad civil alguna porque la pena reclamada era inferior a los dos años.