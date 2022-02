Una acusada de matar a cuchilladas a un hombre aduce que se defendía y que iba ebria

Una acusada de matar a cuchilladas a un conocido en su piso de Alicante ha admitido el crimen pero ha aducido que estaba ebria cuando ocurrieron los hechos y que actuó en defensa propìa. El juicio con jurado popular por este crimen ocurrido en el barrio de La Florida el 17 de agosto de 2020 ha arrancado este lunes en la Audiencia Provincial. La Fiscalía reclama 18 años de cárcel por asesinato para la procesada, mientras que la acusación particular que ejerce la hermana del fallecido pide 25 años. El hombre murió acuchillado durante una discusión en casa de la acusada y ésta llamó a los servicios de emergencias alertando de que se lo había encontrado inconsciente en el baño. Cuando los sanitarios accedieron a la vivienda, vieron las cuchilladas y la mujer acabó confesando el crimen.

La acusada de 43 años y de nacionalidad eslovaca se ha acogido en la primera sesión del juicio a su derecho a responder solo a las preguntas de su abogado y no quiso declarar ni ante el fiscal ni ante la acusación particular. Procesada y víctima se conocían desde hacía más de once años y en los meses previos al crimen el hombre iba casi a diario a la casa donde acabó muriendo. El fallecido había estado ayudando económicamente a la acusada y recibió las puñaladas tras una discusión. Según declaró sus problemas venían derivados de su alcoholismo y aunque estaba en tratamiento en la Unidad de Conductas Adictivas (UCA), había tenido distintas recaídas. "El alcohol me transforma, me pongo irritable", señaló. De hecho, pocos días antes del asesinato, los Servicios Sociales le habían quitado la custodia de su hija de nueve años.

La mujer declaró que conoció a la víctima "en un club de alterne hace once años" y que, cuando "dejé de trabajar allí, continuó la amistad". En los meses previos al crimen, el hombre, un español de 65 años, pasaba largos ratos en su casa. Iba por la mañana y se iba por la noche. "Me daba dinero para ir al supermercado y mi hija se encariñó con él", declaró. También señaló que "aunque no me gusta hablar mal de él, solía ofrecerme cerveza a pesar de mis problemas con el alcohol", para a continuación añadir que uno de los motivos por los que discutieron aquella noche es que él le recriminó que había bebido demasiado. También aseguró que otro de los motivos de la discusión era que había descubierto que ella se estaba viendo con otro hombre. La Policía investigó en su día si detrás del crimen había motivos económicos.

Pelea

Según aseguró, la pelea empezó en el comedor de la vivienda. "Se puso muy violento, me zarandeó y me agarró del cuello", relató y sin saber cómo acabó clavándole el cuchillo. La mujer relató que él se desplomó en el baño. "Le dije que se metiese en la ducha para echarle agua por encima", siguió contando a lo que añadió que "me fui a la cocina para prepararle agua con azúcar para que se repusiera. Pero estaba desmayado, no respiraba", dijo.

La procesada sostuvo que en ese momento se quedó bloqueada. "Solo podía pensar en mi hija y que no iba a volver a verla", declaró. Motivo por el que en un primer lugar trató de deshacerse de las pruebas e incluso tratar de fregar los restos de sangre. En cuanto la Policía llegó a la casa y descubrió que se trataba de una muerte violenta, se derrumbó y lo confesó todo. A preguntas de su letrado, reiteró que ni le hicieron analítica para determinar sus índices de alcohol en la sangre, ni en el centro de salud al que la llevaron le hicieron reconocimiento posibles lesiones en la pelea. "El médico me reconoció a dos metros de distancia, por las medidas de seguridad del covid", dijo.

"No estamos aquí para desvelar ningún misterio. Ella lo mató", aseguró al jurado el abogado defensor José Manuel García, a lo que añadió que en este juicio lo que se debía resolver son las atenuantes que habría que aplicar a la acusada. Por el contrario, desde la acusación particular, que ejerce para la hermana del fallecido el abogado Ramón García, se insistió en que el crimen "fue un acto de maldad" y que la procesada decidió matar a su víctima porque ya no le interesaba económicamente, porque ya lo había dejado en la ruina". Desde las acusaciones se insistió en que la acusada admitió el crimen "cuando la habían descubierto y no le quedaba otro remedio". El fallecido presentaba tres cuchilladas a la altura del pecho y no presentaba señales de haberse defendido, motivo por el que la Fiscalía considera que se trató de un asesinato con alevosía.