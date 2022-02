Seis acusados por un alijo de 250 kilos de cocaína han sido condenados a penas de un año y siete meses de cárcel tras admitir los hechos y declararse culpables. El juicio se ha cerrado este lunes con una conformidad, en la que la Audiencia de Alicante ha considerado que existen dilaciones indebidas. La operación se desarrolló hace ya dieciséis años y estuvo paralizada durante largos periodos en el juzgado de Instrucción sin que se practicaran apenas diligencias. El fallo dictado in voce tras el acuerdo le impone un año y medio de cárcel por un delito contra la salud pública, así como un mes y quince días por pertenencia a banda organizada. La sentencia les impone también el pago de una multa de 2,6 millones de euros, que en caso de no pagarse se sustituirían por tres meses de prisión. Al no llegar las penas a los dos años de cárcel y carecer los procesados de antecedentes penales que sean aplicables para esta causa, la sala les ha suspendido la pena y no tendrán que ingresar en prisión. Todo ello condicionado a que no vuelvan a delinquir en los próximos dos años. Inicialmente se pedían penas de hasta nueve años de cárcel por este alijo, que hubiera alcanzado en el mercado un importe superior a los diez millones y medio de euros.

Los hechos se remontan a febrero de 2006, cuando la Guardia Civil logró interceptar en Rotterdam un contenedor que transportaba 250 kilos de cocaína camuflados en un cargamento de miel. Los agentes venían investigando una red organizada dedicada a introducir cocaína y hachís en España desde Perú y Marruecos y concretamente a través de la provincia de Alicante. Algunos de los acusados se dedicaban al comercio de calzado, lo que usarían como tapadera para organizar estos envíos. Los agentes sustituyeron los fardos del contenedor y realizaron una entrega controlada, momento que aprovecharon para arrestar a los implicados en el envío.