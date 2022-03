Las acusaciones mantienen la pena pedida a la mujer que acuchilló a un amigo

Ni la Fiscalía ni la acusación particular han cambiado una sola coma en las penas reclamadas para la mujer acusada de matar a cuchilladas a un amigo en un piso del barrio alicantino de La Florida en el verano de 2020. A pesar de que la procesada admitió el crimen desde el primer día y que fue ella la autora de las puñaladas, ambos mantuvieron en sus informes de conclusiones las penas de 18 y 25 años de cárcel respectivamente que reclaman para ella por asesinato. El fiscal fue rotundo al asegurar que con esta confesión, la acusada no buscaba tanto colaborar con la Justicia como contar "su verdad". "Es una declaración interesada y torticera", aseguró y con la que pretendía intentar atenuar su responsabilidad en los hechos. El jurado comenzará este jueves a deliberar el veredicto.

La víctima, un español de 65 años y amigo de la acusada, murió acuchillado tras una discusión en la vivienda de la acusada, una eslovaca de 41, la noche del 17 de agosto de 2020. La mujer llamó a emergencias diciendo que se lo había encontrado desvanecido en el baño, pero luego acabó confesando que le había apuñalado ella. El fiscal aseguró que la acusada acabó confesando los hechos cuando se vio acorralada por la Policía. "No ha ayudado ni a la Policía, ni al jurado, ni a ustedes (en alusión al jurado)", recalcó. El fiscal considera que el crimen se trata de un asesinato con la agravante de alevosía. Asimismo cuestionó la versión dada por la acusada durante el juicio alegando que acuchilló a la víctima para defenderse. "Aquí la víctima no era ella", ha dicho, puntualizando que el hombre fue acuchillado por sorpresa y mientras que ella no tenía lesión alguna. "Todos los testigos han dicho que él era una persona pacífica y amable y la única que se mostraba agresiva y violenta era ella", señaló. Por su parte, el letrado Ramón García que ejerce la acusación particular en nombre de la hermana del fallecido destacó que la acusada estuvo con la víctima por un interés económico y que cuando le había dejado en la ruina decidió librarse de él y matarlo. Según explicó, desde que se produjo el crimen hasta que la mujer llamó a Emergencia pasaron más de cinco horas. "Quería asegurarse de que no sobreviviera", dijo.

Por su parte, la defensa, el letrado José Manuel García, señaló que la acusada sí que confesó los hechos cuando la Policía aún no sabía que se trataba de un crimen y que objetivamente le correspondía la aplicación de esta atenuante; así como otra por alcoholismo, al entender que los testigos han dejado claro que ella tenía un problema con el alcohol. "Se transformaba cada vez que bebía y se mostraba agresiva y violenta", dijo. Asimismo cuestionó que la acusaran de asesinato y dijo que los hechos son un homicidio simple. "Las acusaciones no han probado que le acuchillara por sorpresa", dijo. La acusada usó su derecho de última palabra para pedir perdón y dijo que "mi mayor condena es la culpa con la que voy a tener el resto de mi vida". También dio las gracias a todos los vecinos que habían declarado contra ella porque "entonces no me daba cuenta de cómo era".