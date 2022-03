Los acusados de un envío de 400 kilos de cocaína a la provincia se desvinculan del alijo

Ocho acusados de introducir en España cocaína oculta en maquinaria pesada se desvincularon este viernes en el inicio del juicio de un alijo de 400 kilos de esta droga, intervenidos en 2015 por las Fuerzas de Seguridad. El juicio ha arrancado en la Sección Décima de la Audiencia de Alicante con la declaración de ocho de los nueve acusados. El noveno se encuentra en paradero desconocido y en busca de la Justicia. Entre los procesados, se encuentran tanto los responsables de las empresas que importaron los contenedores, como transitarios y mercantiles de transporte que habrían participado en el traslado. Ninguno de ellos se reconoció autor del delito y todos aseguraron que estaban convencidos de estar realizando operaciones comerciales legítimas, sin saber que dentro de las máquinas había ocultas grandes cantidades de cocaína. La Fiscalía reclama para cada uno de ellos las penas de doce años de prisión por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

La cocaína entró en España por el puerto de València a través de dos contenedores procedentes de Ecuador, desembarcados en octubre y noviembre de 2015. La droga iba camuflada junto a los depósitos de aceite en el interior de máquinas moldeadoras de inyección de plástico. Doscientos kilos de cocaína en cada máquina. La investigación apunta a que la droga se trasladó desde Valencia a una nave industrial de Villena y tenían un polígono industrial de Madrid como destino final. Las escuchas telefónicas a algunos de los acusados son las que llevaron a los investigadores a seguir la pista que les condujo a la intervención del alijo. Todos los procesados negaron tener relación con el alijo.

Los procesados sostienen que estaban convencidos de que estaban participando en operaciones comerciales legítimas

Las pesquisas se iniciaron por el grupo Greco de la Policía Nacional, especializado en crimen organizado, pero colaboraron en la operación otros cuerpos como la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. Las alarmas de las Fuerzas de Seguridad se dispararon a raíz de que uno de los ahora acusados se personara con otra persona, ambos con antecedentes por tráfico de drogas, en dependencias de la Comisaría de Alicante para renovarse el pasaporte para un viaje a Colombia.

Este procesado aparecía como responsable de una de las mercantiles implicadas en la importación de los contenedores. El acusado aseguró que en esa época se había quedado sin trabajo y que le habían ofrecido comprar participaciones en una empresa dedicada a importación y exportación, un dinero que pudo pagar porque tenía un salario alto en su anterior trabajo como responsable de una sala de fiestas de Benidorm que le permitió contar con ahorros. Pero ni conocía al resto de los acusados ni sabía nada sobre cocaína. Este procesado aseguró que el viaje a Colombia se debió a que le había surgido una oportunidad para montar en la provincia cafeterías de la una conocida franquicia de aquel país, negocio que no fructificó porque le exigían muchos requisitos. Su defensa sostiene que los pinchazos telefónicos se basaron en meras sospechas y por este motivo reclama la nulidad toda la investigación.

Entre los acusados se sienta también uno de los presuntos cabecillas del conocido clan de los Miami, Mario Z., un grupo colombiano que llegó a controlar el mundo de la noche madrileña y la distribución de cocaína en esos ambientes. Este procesado aseguró que era preparador físico y negó cualquier relación con el resto de los acusados y el envío de cocaína. Ni siquiera admitió haber estado en el polígono Marconi de Madrid donde llegó la droga en los días en que le situaba allí la Guardia Civil.

Otro de los empresarios acusados del envío del alijo aseguró que su participación en el negocio no era para traer cocaína a España, sino que era la compra de la maquinaria. “Había un total de 200 máquinas con embargo bancarios y teníamos la oportunidad de comprarlas barato”, aseguró. Según su versión, todas las conversaciones telefónicas en las que aparecía hablando de pagos de 30.000 euros se referían a la necesidad de abonar esa cantidad en concepto de aranceles para que la mercancía pudiera salir del puerto.

Importadores, transitarios, transportistas y un cabecilla del clan de los Miami están entre los implicados

En parecidos términos se explicó otro de los empresarios acusados, quien aseguró que “a mi me han engañado” y aseguró que él prestó esos 30.000 euros para el pago de aranceles por hacer el favor a un amigo, “Me dijo que necesitaba el dinero para poder sacar los contenedores y se lo presté con la promesa de que me lo devolvería enseguida. Aun hoy no he cobrado y llevo siete años con esta losa”, aseguró, recalcando que actuó en la creencia de que intervenía en un negocio legítimo. Su abogado ha reclamado que las escuchas telefónicas del caso, impugnadas por el resto de las defensas, sirvan como prueba para acreditar su inocencia.

También se desvincularon del alijo un transitario y los responsables de la empresa de transportes que realizó el envío. Éstos insistieron en que se limitaron a hacer su trabajo, ignorando el contenido camuflado en los contenedores.

Solo faltó uno de los nueve acusados en el banquillo, un hombre de nacionalidad ecuatoriana, fugado de la Justicia y a quienes los investigadores sitúan como el notario de la droga, la persona que debía controlar que la droga llegaba a su destino final. Con la declaración de los acusados, el juicio se reanudará el próximo 14 de marzo.