La Fiscalía alerta del aumento de las usurpaciones de identidad para cometer estafas en Wallapop

Estafadores usando DNIs falsos para garantizar su impunidad, al tiempo que puede acabar sentando en el banquillo a personas equivocadas. La Fiscalía de Alicante ha detectado un aumento de las usurpaciones de identidad en Wallapop y en otras plataformas para cometer fraudes con los datos de otro, que ajeno a lo que se está haciendo con sus datos puede causarle algún que otro quebradero de cabeza.

Desde el confinamiento que impuso la primera ola de la pandemia, numerosos segmentos de la población que hasta ahora habían permanecido ajenas al comercio telemático empezaron a habituarse a utilizarlo, así como a teletrabajar, atrayendo también la atención de los amigos de lo ajeno en busca de presas a las que engañar.

La sección del Ministerio Público que se encarga de las estafas informáticas ya ha pedido a los fiscales que extremen las medidas para que antes de sentar a alguien en el banquillo por una de estafas, no sea alguien a quien le han usurpado la identidad. Desde la Fiscalía se están creando bases de datos con personas que han sufrido estas suplantaciones, una lista que cada semana se va incrementando con al menos un perjudicado más. Aunque las bases de datos que se manejan son de todo el territorio español, esta semana pasada se recibió un nuevo caso de otra persona a la que le habían usurpado la identidad en Elche.

En estas plataformas de venta de artículos de segunda mano, intercambiarse una fotografía del DNI con la otra parte antes de una transacción puede ser una garantía. Pero a veces, lo que una de las partes ignora es que el documento que le ha enviado el otro no es el suyo, sino que procede de otra estafa. Una vez recibida la copia del DNI, el comprador hace la transferencia y luego se encuentra con que el producto no le llega. Fuentes de la Fiscalía señalaron que ha habido casos en los que una misma persona ha recibido hasta medio centenar de denuncias por hechos que ha cometido otro utilizando sus datos. "Con una copia del DNI no solo se pueden hacer transacciones en Wallapop, también se pueden contratar líneas de telefonía móvil e incluso abrir cuentas bancarias", precisaron.

El pasado mes de febrero en La Torre de les Maçanes la Guardia Civil arrestó a una pareja acusada de cometer hasta cinco estafas en páginas de anuncios a través de la venta fraudulenta de teléfonos de alta gama y que habrían recibido hasta 3.000 euros por Bizum de sus víctimas. En junio del año pasado, en Sagunto otro joven fue detenido por realizar hasta doce estafas a través del portal usurpando los DNIs de otros usuarios. Los beneficios obtenidos sumaban más de 2.000 euros. La escasa cuantía de esos fraudes hacen que la mayor parte de ellos se tramiten como delitos leves, cuando el importe defraudado es inferior a los 400 euros. Desde la Fiscalía se ha pedido a los acusadores que extremen el celo para verificar antes de llevar a nadie al banquillo de que la persona a la que están acusando no sea alguien a quien le hayan robado la identidad. Por este motivo, es importante que cualquier persona que sospeche que su identidad pueda haber sido suplantada presente denuncia y que guarde todas las evidencias que pueda para tratar de demostrar los hechos denunciados. Y no dar a la ligera copias escaneadas de esta documentación a desconocidos.